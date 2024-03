Kiosk / Élections – Donald Trump désormais seul en lice dans les primaires républicaines (FranceInfo)

Elle était la dernière adversaire de l’ancien président américain dans la course à l’investiture. Nikki Haley a annoncé, mercredi 6 mars, « suspendre » sa campagne. Donald Trump, grand favori des primaires républicaines en vue de la présidentielle américaine, a remporté les scrutins organisés dans 14 Etats, mardi, selon les résultats donnés par l’agence AP. Une quinzaine d’Etats et un territoire étaient appelés à voter lors du traditionnel « Super Tuesday » pour désigner les futurs candidats des partis républicain et démocrate.

Donald Trump compte désormais 995 voix de délégués, contre 89 pour Nikki Haley, selon le décompte d’AP à midi (heure de Paris). La répartition des délégués attribués lors du « Super Tuesday » n’a pas été finalisée et se poursuit. Suivez notre direct.

Une victoire surprise pour Nikki Haley. Avec seulement 89 voix de délégués, l’ex-gouverneure de Caroline du Sud accuse un retard conséquent sur Donald Trump. Elle l’a toutefois privé du grand chelem, en remportant une victoire surprise dans le petit Etat du Vermont.

Donald Trump se voit déjà candidat du parti. Il manque encore quelques dizaines de votes de délégués au milliardaire, qui devançait déjà largement sa rivale avant le « Super Tuesday », pour obtenir l’investiture du Parti républicain. Son équipe estime qu’il atteindra le seuil de 1 215 voix avant la fin du mois de mars. Il a salué « une soirée formidable, une journée incroyable », mardi soir, devant ses partisans réunis dans sa résidence de Mar-a-Lago (Floride).

Joe Biden remporte presque tous les scrutins chez les démocrates. Sans surprise, le président sortant a remporté des victoires faciles dans tous les Etats qui votaient côté démocrate, selon les premiers résultats communiqués dans la nuit de mardi à mercredi par l’agence AP. En revanche, Jason Palmer, un illustre inconnu, l’a remporté dans les Samoa américaines, archipel du Pacifique.

