Nostalgie – Tenue du 38ème congrès national de l’Association « Chantiers Jeunesse Maroc » sous le thème « Réhabilitons la Philosophie de la Route Al Wahda ! »

L’Association Chantiers Jeunesse Maroc (CJM) organise son 38ème congrès national sous le thème « Réhabilitons la Philosophie de la Route Al Wahda ! », le congrès entamera ses travaux le samedi 9 mars au Centre des Formations et des Rencontres Nationales de Hay Nahda à Rabat.

Le thème choisi pour cette évènement a guidé l’action menée par l’association pendant 63 ans, depuis sa création le 2 novembre 1961, comme les autres composantes du tissu associatif national issu de la philosophie et des valeurs du grand projet national « la Route Al Wahda », selon un communiqué rendu public.

Et ce dans le but de contribuer à la construction d’un Maroc indépendant, avec les bras et les esprits de sa jeunesse comme capital essentiel croyant aux valeurs de la liberté et de la citoyenneté active pour s’engager dans la construction des bases du développement humain durable à travers la réalisation de chantiers de volontariat à court et moyen terme, nationaux et internationaux, sur l’ensemble du territoire national, tout en permettant aux jeunes volontaires de découvrir d’autres cultures à travers des programmes d’échange de volontaires à l’échelle internationale.

A cet effet, l’Association CJM, comme les autres associations du volontariat de la jeunesse, en tant que continuité de l’esprit du projet national unitaire « la Route Al Wahda », a contribué à l’unification du mouvement volontaire en participant à la fondation de l’Union Marocaine des Associations de Chantiers (UMAC) en 1963.

+ Évaluer la performance pendant la période entre 2020 et 2024 +

L’Association CJM a également joué des rôles importants à l’échelle internationale en assumant la vice-présidence du Comité de coordination du service volontaire international (CCSVI) de l’UNESCO entre 1998 et 2001, et par sa présence significative au sein de l’Alliance des Organisations Européennes de Service Volontaire «ALLIANCE », où les organisations du service volontaire ont été un pilier fondamental dans le mouvement mondial contre la violence et les guerres et engagées dans la construction de la paix, l’éducation à la coexistence et au dialogue et le rejet de toutes formes de discrimination, de racisme et de sectarisme.

Le 38ème congrès de l’Association CJM se tient avec une attention constante au respect des règles de gestion démocratique interne de l’association, et est une occasion d’évaluer la performance pendant la période entre 2020 et 2024 qui a nécessité un effort collectif accru, dans un contexte national et mondial très complexe en raison de la pandémie de coronavirus qui a sévi, et dans laquelle notre association a joué des rôles importants à travers l’engagement de ses sections à travers le territoire national dans les efforts pour atténuer ses effets dévastateurs. Malgré ces circonstances, l’association a organisé de nombreux chantiers internationaux de volontariat auxquels un grand nombre de volontaires marocains et étrangers, notamment des pays d’Afrique subsaharienne, ont participé.

L’Association CJM a également eu une contribution efficace dans la campagne de solidarité avec les victimes du séisme du Grand Atlas en septembre 2023, soit au niveau national ou local, à travers ses sections qui se sont engagées dans les opérations de mobilisation et de distribution d’aide. L’association a aussi continué à avoir une présence efficace au niveau international et régional.

Le 38ème congrès sera également l’occasion d’élire les organes de l’association, et sera aussi un moment pour envisager les actions futures de l’Association face aux défis et risques que rencontre le service volontaire de la jeunesse dans un contexte de désengagement du secteur gouvernemental concerné bloquant tout soutien à cette forme importante d’action associative à dimension éducative et formative pour les jeunes.

Article19.ma