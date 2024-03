Consécration – Amina Bouayach primée à Madrid pour son engagement en faveur de la protection des droits de l’Homme

La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, s’est vu décerner, lundi soir à Madrid, ‘’le Prix Femmes Avenir 2024’’ de l’Association d’amitié hispano-française, en reconnaissance à son ‘’engagement inébranlable envers la protection et la promotion des droits fondamentaux’’.

Le Prix a été remis à l’Ambassadrice du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, par la présidente du Conseil d’État espagnol, Mme Carmen Calvo, lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de la 7ème Conférence internationale ‘’Femme et Diplomatie’’.

Ce Prix illustre l’engagement constant et les avancées du Maroc en matière de promotion des droits de l’homme et de la situation de la femme, sous le Leadership de SM le Roi Mohammed VI, a souligné Mme Bouayach, dédiant cet hommage à ‘’toutes les femmes qui méritent notre admiration pour leur combat quotidien et à toutes celles qui ont besoin de notre soutien et de notre reconnaissance pour leurs efforts quotidiens dans leur lutte pour les droits des femmes’’.

+ Parcours exemplaire d’Amina Bouayach +

‘’Ma présidence d’une institution aussi prestigieuse et stratégique que le CNDH, avec tout l’impact qu’elle a eu et continue d’avoir sur le processus d’évolution des droits de l’homme au Maroc, est un honneur pour moi, car elle reflète la volonté du Maroc de permettre aux femmes d’accéder aux postes de responsabilité depuis plus de deux décennies’’, a affirmé Mme Bouayach dans une allocution-vidéo, relevant que les avancées réalisées au Maroc ont ‘’incontestablement contribué à la transformation de la société marocaine et à la restructuration des relations entre ses différentes composantes’’.

‘’Aujourd’hui, il nous incombe de dépasser les actions et les initiatives individuelles et de promouvoir les normes en matière de droits de l’homme comme condition préalable au progrès vers l’égalité, la justice et la pensée innovante qui soutient nos objectifs communs’’, a-t-elle, par ailleurs, indiqué.

‘’Je suis convaincue que nous sommes tous capables de renouveler les trajectoires de vie des femmes, en permettant à chacune d’entre elles de mener une histoire de réussite et un parcours unique et différencié vers l’égalité en tant que pilier de la coopération Nord-Sud’’, a conclu Mme Bouayach.

A cet égard, le jury a salué ‘’le parcours exemplaire d’Amina Bouayach qui incarne la lutte incessante pour la justice, l’égalité et les droits de l’homme au Maroc’’, relevant que son ‘’dévouement et sa détermination continueront à rayonner au-delà des frontières du Maroc’’.

‘’Figure éminente dans la défense des droits de l’Homme au Maroc, Mme Bouayach promeut une vision inclusive et un engagement ferme afin de construire un avenir meilleur pour tous’’, a souligné le jury.

