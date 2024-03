Droits humains : “62 Marocaines” croupissent dans la prison saoudienne d’Al-Malaz et “et non 152”, selon l’ambassade du Maroc à Riyad

Tragédie. Suite à “l’appel pour aide” lancé par des détenues marocaines en Arabie Saoudite via des communications téléphoniques, la chancellerie marocaine à Riyad a réagi “pour apporter des éclaircissements”, vient de révéler le site arabophone Hespress.

Selon cette source: “ Le nombre de femmes marocaines incarcérées dans la prison d’Al Malaz à Riyad est 62, et non 152 détenues, comme a été annoncé sur les réseaux sociaux”.

Et d’ajouter : “ Le conseiller juridique de l’ambassade du Maroc à Riyad, reçoit régulièrement les communications des détenues et répond à leurs demandes. Par ailleurs, il les renseignent des dernières nouvelles liées à leurs dossiers, sauf que la majorité d’entre elles demandent à être rapatriées rapidement au Maroc”.

Quant aux plaintes des prisonnières au sujet de la durée de détention en l’absence du jugement relatif aux poursuites judiciaires, les services diplomatiques marocains ne peuvent pas interférer dans les procédures des autorités judiciaires saoudiennes, explique la même source.

Concernant les délits pour lesquelles les 62 détenues sont poursuivies, les services de l’ambassade du Maroc ont révélé que 14 d’entre elles dont le jugement a été rendu, tandis que 48 d’entre elles font toujours l’objet d’une enquête.

Il est à noter que la prostitution est en tête de liste des chefs d’accusations à l’encontre de 41 détenues marocaines, en plus de 16 cas de trafic de drogue, deux cas liés à l’agression et au meurtre, un cas de vol, un lié à l’alcool et un autre à la sorcellerie, affirme-t-on.

