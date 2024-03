Vidéo – « Une livraison d’aide mortelle » aux Palestiniens à Gaza (Média)

Tragédie. Plus de 100 Palestiniens auraient été tués et au moins 700 blessés dans la ville de Gaza jeudi, après que les forces israéliennes ont ouvert le feu sur la foule rassemblée près d’un convoi de camions humanitaires.

La scène chaotique a donné lieu à des récits contradictoires : des témoins ont accusé les troupes israéliennes d’avoir ouvert le feu alors que les habitants recevaient des vivres, tandis que l’armée israélienne a affirmé que la foule s’était précipitée vers les camions et aurait pillé les provisions, selon le site américain 1440 Média.

+ Un quart des 2,3 millions d’habitants de Gaza risquent la famine +

Les responsables israéliens ont attribué de nombreuses victimes au surpeuplement, au piétinement et au fait d’être écrasés par les camions et ont déclaré qu’ils étudieraient la possibilité d’adapter leurs protocoles de livraison d’aide.

Mais le Hamas a averti que l’incident pourrait conduire à « une rupture des négociations sur la libération d’environ 100 otages restants et à un éventuel cessez-le-feu », ajoute la même source.

Les responsables négociant l’accord entre le Hamas et Israël avaient précédemment déclaré qu’une pause de six semaines dans les combats en échange de la libération des otages pourrait être convenue prochainement.

L’incident pourrait également compliquer davantage l’accès à l’aide à Gaza en raison de l’effondrement des conditions de sécurité dans l’enclave, ont indiqué des observateurs.

Au moins un quart des 2,3 millions d’habitants de Gaza risquent la famine, selon l’ONU. Le bilan des morts à Gaza dépasse désormais les 30.000 et plus de 70.000 blessés dont les 2/3 des enfants et des femmes, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

Article19.ma