Controverse – La COMADER porte plainte contre les agriculteurs espagnols suite aux agressions des transporteurs marocains de passage en Espagne

La mosquée s’est effondrée, il faut pendre le barbier du coin. Ce dicton s’applique aux comportement xénophobe des agriculteurs espagnols qui cherchent des boucs émissaires, chaque fois, qu’ils ont un problème avec le gouvernement de Madrid. Ainsi, ils se sont violemment attaqués aux cargaisons de produits agricoles marocains en transit vers les autres pays de l’Union européenne, incidents qui ont obligé la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (COMADER) à porter plainte devant les tribunaux espagnols.

« Les attaques acharnées des agriculteurs espagnols, dans les médias, et directement sur les camions de transport contre les produits agricoles marocains exportés vers l’Union Européenne se sont multipliées ces derniers jours et ont pris une ampleur de plus en plus inquiétante », a annoncé jeudi la COMADER.

Selon la Confédération, les produits agricoles marocains exportés vers l’Union Européenne dans le cadre de l’accord d’association, « sont des produits qui répondent strictement, et sans aucune exception, aux exigences réglementaires des marchés de destination » et qu’ils portent notamment sur les normes de commercialisation, les normes sanitaires et les normes phytosanitaires.

+ Les agriculteurs marocains, des victimes collatérales +

« Ces attaques récurrentes qui portent préjudice aux relations commerciales exemplaires entre le Maroc et l’Union Européenne sont accompagnées d’une stigmatisation médiatique inédite, dont les agriculteurs marocains sont les victimes collatérales », précise la Confédération dans un communiqué rendu public..

« La COMADER entend continuer à oeuvrer avec ses partenaires européens à la préservation des relations commerciales au bénéfice des deux parties, dans le cadre d’un respect mutuel de flux des marchandises et ne saurait tolérer toute action contraire », ajoute le communiqué.

