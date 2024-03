Une page est tournée, la turbulente Maire de la ville de Rabat vient de rendre son tablier

In fine, Asmaa Rhlalou, l’ultra-médiatisée Maire de Rabat, vient de déposer sa démission de la présidence du Conseil de la ville au Wali, Mohamed Yacoubi.

Cette démission, tant attendue, met fin à un bras de fer qui s’est éternisé et qui l’opposait, depuis plus de six mois, à la quasi-majorité des membres du Conseil de la ville y compris ceux appartenant à son propre parti le RNI.

Aziz Akhannouch doit se sentir soulagé après s’être débarrassé du « caillou » de sa chaussure, affirme-t-on.

