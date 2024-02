People – Le jeune marocain Rayan Ait Tahar remporte la Coupe du Président américain pour la cybersécurité

Le jeune et talentueux marocain, Rayan Ait Tahar a marqué l’histoire en remportant la prestigieuse Coupe du Président américain pour la cybersécurité (President’s Cup Cybersecurity Competition).

La Coupe est organisée tous les cinq ans par la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), l’agence gouvernementale américaine de la cybersécurité, et qui réunit les experts les plus brillants du domaine.

Ait Tahar, 12 ans, s’est distingué parmi des experts bien plus âgés, en s’octroyant la première place avec un score impressionnant de 3.245 points, devançant de très loin son plus proche concurrent, l’Israélien Yonatan Yoni qui a cumulé 2.734 points.

Pour rappel, la CISA organise la compétition de cybersécurité de la Coupe du Président (PCCC) pour identifier, reconnaître et récompenser les meilleurs cybertalents de la main-d’œuvre fédérale. Les participants sont mis au défi de surpasser et de déjouer leurs concurrents dans une série de tests basés sur des situations réelles pour développer la cybersécurité.

Article19.ma