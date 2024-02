Jeux vidéo – La première édition du « Morocco Gaming Expo » du 24 au 26 Mai 2024 à Rabat

Événement. Le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication organise la première édition du « Morocco Gaming Expo », qui se tiendra du Vendredi 24 Mai au Dimanche 26 Mai 2024 à Rabat.

Morocco Gaming Expo 2024 est le premier salon du genre au Maroc. Son but est de promouvoir l’industrie du gaming au Maroc et plus particulièrement Rabat Gaming City, ​qui vise à mettre en place un cluster d’entreprises, nationales et étrangères.

Rabat Gaming City est destiné à devenir un gisement d’emplois de qualité, mais aussi un foyer de créativité culturelle et sociale dans la capitale, et l’un des plus grands hubs du secteur du Gaming en Afrique et dans la zone Mena.

Morocco Gaming Expo 2024 est une occasion pour rencontrer d’autres entreprises mondiales du secteur, de nouer des partenariats nationaux et internationaux et de participer à des sessions de formation dans toutes les filières du Gaming.

L’accès au salon sera gratuit sous réserve d’inscription.

Morocco Gaming Expo 2024 comprend 3 espaces :

Un espace d’exposition dédié prioritairement à l’écosystème marocain : Rabat Gaming City, startups et incubateurs, universités et opérateurs de formation, organismes de financement, fournisseurs d’infrastructures (matériel, réseaux télécom, data center, cloud, …).

Les stands seront mis à disposition gratuitement pour les entreprises sous réserve d’acceptation de leur dossier soumis via le formulaire de demande de stand disponible sur le site https://moroccogamingexpo.ma

• Un espace dédié aux conférences et aux sessions de formation sur le Gaming avec des intervenants experts de haut niveau, nationaux et internationaux, sur tous les domaines de la chaine de valeur du Gaming.

• Un espace dédié aux tournois incluant e-sport, jeux de stratégie en équipe et de bataille multi-joueurs.

Le marché mondial du gaming occupe le 1er rang des Industries Culturelle et Créatives avec 295 milliards USD en 2022. Les projections indiquent que cette croissance continuera et l’industrie pourrait atteindre une valeur de 321 milliards USD d’ici 2026.

Sur le plan national, le Gaming est une filière émergente et offre d’énormes opportunités d’emplois et d’investissement pour le Maroc. Dans ce cadre le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a lancé en 2022 la stratégie du Gaming autour de 4 axes :

• La mise en place des infrastructures technologiques et d’accueil dont Rabat Gaming City.

• Le développement des initiatives liées à la formation dans le secteur du Gaming : Couverture de l’ensemble des besoins et renforcement de l’existant.

• La structuration des incubations et le soutien aux investisseurs locaux et internationaux par des dispositifs attractifs.

• La promotion nationale et internationale du secteur : communication, présence dans les salons à l’étranger, Salon du gaming à Rabat : « Morocco Gaming Expo ».

Première édition de « Morocco Gaming Expo » du 24 au 26 Mai 2024

Article19.ma