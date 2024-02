Médias – La SNRT détient dorénavant 86,3% du capital de Médi1 Radio (Officiel)

C’est du domaine public. Selon le décret du 16 février 2024, la Société Nationale de Radiotélévision (SNRT) a été autorisée à acquérir 86,3% du capital de la Société Médi1 Radio et de sa filiale dénommée Régie3, qui détient 100% de son capital, lit-on dans le Bulletin Officiel (BO) en version arabe du 19 février.

« Ce processus sera concrétisé dans le cadre des ateliers liés à la restructuration des entreprises publiques opérant dans le secteur audiovisuel national, initiés conformément aux hautes instructions royales en matière de réforme du secteur public, ayant été présentés à l’occasion du discours du Trône du 29 juillet 2020, dans le but de corriger les déséquilibres structurels des institutions et des entreprises publiques, et de garantir une intégration et une cohérence optimales entre leurs tâches respectives », précise la même source.

Cet atelier, qui s’inscrit dans le cadre des exigences de la loi-cadre n°50.21 relative à la réforme des institutions et entreprises publiques, vise également à rendre le secteur audiovisuel public plus efficace, disposer d’un modèle économique applicable et durable, et répondant aux orientations de l’État contributeur, en ce qui concerne le repositionnement stratégique des entreprises concernées, de ce qui favorisera la restructuration du secteur audiovisuel public et l’activation d’un leadership stratégique pour ce secteur selon une vision intégrée, affirme-t-on.

Le processus d’achat de 86,3% du capital d’une société de radio (MEDI 1 RADIO) et sa filiale dénommée Régie3 a été encadré en vertu du contrat de transfert entre la SNRT, la société financière pour la gestion et l’emploi, la société O capital et Bank of Africa, en déterminant les modalités et conditions de mise en œuvre.

Le conseil d’administration de la SNRT, a approuvé le 28 mars 2023, l’acquisition susvisée. Considérant que l’agence nationale de gestion stratégique des contributions de l’État et de suivi de l’efficacité de la performance des Établissements publics et de la maîtrise d’ouvrage a donné un avis favorable à propos du processus d’acquisition susvisé, compte tenu des exigences de l’article 7 de la Loi n° 82.20 portant création de l’agence susmentionnée.

Article19.ma