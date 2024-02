Quiz – Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk : quels smartphones utilisent-ils?

Si vous vous demandez quels smartphones les patrons de la tech utilisent-ils, PhoneArena a récemment publié un article sur les smartphones utilisés par les 1 % de milliardaires les plus riches du monde.

Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, qui vaut environ 140 milliards de dollars, utilise actuellement le Samsung Galaxy Z Fold 5, il est un utilisateur de longue date des téléphones pliables de Samsung, ayant déjà utilisé le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Fold 3, selon le site zdnet.fr.

En tant que passionné de technologie de longue date, il n’est pas surprenant que Bill Gates privilégie le facteur de forme unique du Galaxy Z Fold, qui l’aide à être plus productif.

+ Le smartphone de Mark Zuckerberg +

Le PDG Mark Zuckerberg, qui a récemment dépassé Bill Gates pour devenir la quatrième personne la plus riche du monde, grâce à la hausse du cours de l’action Meta, a été fréquemment aperçu en train d’utiliser le Samsung Galaxy S23 Ultra l’année dernière.

Il est possible qu’il soit passé au dernier Galaxy S24 Ultra depuis, mais ce qu’il faut retenir, c’est qu’il préfère les smartphones haut de gamme de Samsung à l’iPhone, note la même source.

Contrairement à Bill Gates, Mark Zuckerberg est connu pour préférer les smartphones traditionnels aux téléphones pliables. Par ailleurs, le fait que Meta soit en concurrence avec Apple sur le marché de la réalité mixte a peut-être joué un rôle dans son choix du Galaxy S23 Ultra, car les deux sociétés ont des relations difficiles.

+ Le smartphone de Jeff Bezos +

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, n’a pas révélé publiquement quel smartphone il utilise. Certaines sources suggèrent qu’il utilise actuellement un téléphone Google Pixel ou un téléphone Samsung Galaxy.

En effet, en 2020, l’iPhone qu’il utilisait a été piraté via WhatsApp. Le prince héritier d’Arabie saoudite, Muhammad bin Salman, serait à l’origine de ce piratage. À cause de cet incident, il est raisonnable de supposer qu’il a opté pour une version de niche et hautement sécurisée d’Android, plutôt que pour un iPhone.

Pour sa part le PDG de Tesla, Elon Musk, a été aperçu en train d’utiliser à la fois des iPhones et des téléphones Galaxy ces dernières années. Il a déjà déclaré qu’il préférait l’iPhone.

+ Le smartphone de Warren Buffet +

Le légendaire investisseur Warren Buffett ne semble pas avoir le même intérêt pour les smartphones que les autres milliardaires de la tech. Etant donné son âge de 93 ans et sa profession d’investisseur cela semble compréhensible.

Il aurait utilisé un vieux téléphone à clapet de Samsung pendant des années jusqu’à ce que le PDG d’Apple, Tim Cook, le convainque de passer à l’iPhone en lui en envoyant un gratuitement, selon des informations récentes, Warren Buffett utilise l’iPhone 11, qui est sorti en 2019, ajoute la même source.

Article19.ma