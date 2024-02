Feature – Ravagée par un séisme il y a 20 ans, la province marocaine d’Al Hoceïma peine toujours à décoller (Mediapart)

Le 24 février 2004, un séisme de magnitude 6,2 avait causé la mort de plus de 600 personnes dans le nord-est du Maroc. Un traumatisme réactivé, en septembre dernier, par un tremblement de terre encore plus puissant dans le Haut-Atlas.

Casablanca, Al Hoceïma (Maroc) – Une semelle de chaussure d’enfant traîne encore au milieu des ruines de l’ancien village d’Aït Benaziz, dans les montagnes du Rif. Depuis le 24 février 2004, les maisons de ce douar n’ont jamais été reconstruites.

Ce jour-là, un séisme de magnitude 6,2 a causé la mort de plus de 600 personnes dans la province d’Al Hoceïma, au nord-est du Maroc. Un traumatisme réactivé, le 8 septembre dernier, par un tremblement de terre encore plus puissant dans le Haut-Atlas. Sur les réseaux sociaux, les Rifain-es ont pu voir des scènes de désolation familières : des corps entassés dans des fosses, des tentes plantées dans les montagnes…

Comme celles du Haouz ou de Taroudant, la province d’Al Hoceïma est majoritairement rurale, montagneuse et constituée de petits villages. Il y a vingt ans, le premier ministre Driss Jettou avait fait la même promesse que le gouvernement actuel au Haut-Atlas : reconstruire rapidement, tout en désenclavant la région.

Au-delà de la réparation des dégâts, le roi Mohammed VI avait voulu impulser le décollage économique et social d’une région longtemps délaissée. Perchée sur la côte méditerranéenne, Al Hoceïma devait devenir le centre d’une province touristique à l’économie dynamique. La province, qui compte 400 000 âmes, à beaucoup changé, mais elle peine encore à récolter les fruits des milliards de dirhams investis.

L’épicentre se situait à une trentaine de kilomètres au sud-ouest d’Al Hoceïma, non loin d’Aït Benaziz, village fantôme. « Cette route goudronnée n’existait pas à l’époque. Tout ça, c’était de la piste ! », se remémore Saïd*, bénévole dans des associations, alors que nous roulons dans les montagnes.

<« Là, il y avait la fosse commune, où étaient entassés 36 corps », montre-t-il, juste devant la mosquée. Saïd se souvient du choc des villageois et villageoises qui lui ont raconté la nuit du 24. « Il était 2 h 27 quand la terre a tremblé. Ils devaient chercher leurs proches qui dormaient, sans savoir où, et dans quelle position ils étaient », décrit-il en marchant à travers les ruines où l’on devine encore la structure d’un four à pain traditionnel.

Une région livrée à elle-même

De ces moments tourmentés, Abdelkader Sekkaki, artiste rifain, a fait deux toiles. Lui était à Al Hoceïma lorsque la terre a tremblé. La ville n’a pas subi de dégâts trop importants, mais des centaines de citadines ont quand même veillé à l’extérieur par peur de nouvelles secousses. Un souvenir, en particulier, lui revient : « Les autorités tournaient dans les rues en disant aux gens : “Rentrez chez vous et attendez le destin de Dieu” »

Dans les jours qui ont suivi, les sinistrés des douars se sont sentis livrés à eux-mêmes. Saïd se souvient, amer : « Des dons de nourriture, de couvertures et de médicaments avaient été envoyés du Maroc, et de partout dans le monde… mais une grosse partie est restée stockée dans des hangars de l’aéroport. Il a fallu des jours pour qu’on ait enfin l’autorisation de les distribuer ! » Alors, forcément, la colère est rapidement montée. « Les gens ont manifesté pour réclamer des aides. Certains se sont mis à attaquer des convois dans l’espoir de voler des vivres », souffle Saïd.

Aujourd’hui, la nature a repris ses droits à Aït Benaziz. Son emplacement a été jugé trop dangereux, alors la population a été déplacée à quelques kilomètres, à Aït Messaoud.

Kenza* y habite avec sa sœur, au premier étage d’une maison dont le rez-de-chaussée est occupé par une autre famille. Bien sûr, lorsqu’elle a entendu parler du séisme du Haut-Atlas, elle tremblé pour eux : « Je ne pouvais pas manger quand je voyais ce qu’il se passait », dit-elle.

Avant d’être relogée ici, elle a dû passer deux ans sous une tente. Lorsqu’elle voit des images des campements dans le Haouz, son cœur se serre. Depuis le séisme, les sinistré-es de l’Atlas vivent au rythme des intempéries : de fortes tempêtes de vent et de gros orages ont même détruit des tentes et des constructions modulaires.

Une reconstruction à la charge des bénévoles

Entre 20 000 et 50 000 dirhams (entre 1 847 et 4 617 euros), dont la moïtié en ciment et en acier, voilà ce que l’État a donné aux Rifain-es qui ont perdu leur maison dans le séisme de 2004. Pourtant, les dons avaient atteint près de 974 millions de dirhams (90 millions d’euros). L’État, lui, a pris en charge la collecte des décombres en milieu rural et la destruction des habitations menaçant ruine. « Bien sûr qu’avec si peu, on ne peut pas s’en sortir ! », s’’exclame Mohamed Cheïkh.

À l’époque, il était le seul architecte du Rif. Dès le recensement des maisons sinistrées, les problèmes sont survenus. « Lorsque trois familles habitent une seule maison, qui sera éligible aux aides ? Ce n’était pas clair », explique Mohamed Cheikh, qui poursuit : « Parmi les maisons considérées comme sinistrées, il y avait des ruines où poussaient déjà des amandiers. »

Officiellement, il y aura 12 367 maisons éligibles au programme d’aide à la reconstruction. « J’ai contesté trois fois ce recensement auprès du wali [le représentant de l’État central dans la région -— ndlr], Mais j’ai vite compris que c’était dans le vide », regrette l’architecte, qui met ensuite en place, bénévolement, un comité de professionnels du bâtiment et de membres associatifs.

Leur défi est colossal. Le ciment et l’acier fournis par l’État ne suffisent pas. « On a dû faire face à diverses pénuries, négocier les prix pour faire des économies d’échelle… L’État ne fournissait que la logistique », se souvient Mohamed Cheïkh. Pendant un an et demi, des bénévoles tournent dans 49 villages, lancent des appels à dons… « Je voulais montrer qu’il y avait une intelligence du Rif, et qu’on pouvait résoudre par nous-mêmes les problèmes les plus difficiles », souligne-t-il.

La difficulté de recenser les sinistrés

Pour respecter le patrimoine local, il propose un modèle de maison de tradition rifaine, avec un patio intérieur, en matériau moderne capable de résister aux séismes. Concrètement, personne n’a été contraint au respect des nouvelles normes dont le Maroc se dote cette année-là. « Nous avons formé les maçons à la culture du parasismique », relate Mohamed Cheikh.

À ce jour, au Maroc, la plupart des constructions rurales se passent d’architecte, tout comme Ia délivrance des permis d’habiter. « On nous a promis des contrôleurs de l’urbanisme qui devaient commencer le 1° janvier 2024. On attend toujours », souffle celui qui est devenu le président du conseil régional de l’ordre des architectes de Nador. En parallèle, la province d’Al Hoceïma continue d’être secouée régulièrement par des tremblements de terre.

Les sinistrés du Haut-Atlas devraient bénéficier d’une prise en charge plus généreuse de l’État, qui mobilise un budget prévisionnel gigantesque : 120 milliards de dirhams (11 milliards d’euros} sur cinq ans. Mais encore une fois, le recensement pose problème. Après avoir annoncé près de 27 000 familles éligibles, l’État à doublé ce chiffre, sous la pression de la population. Toutefois, beaucoup de sinistré-es se plaignent toujours d’avoir été exclu-es du programme. Début février, des dizaines de personnes ont décidé de marcher jusqu’à Marrakech ou Agadir pour demander des comptes au gouverneur de leur région, et menacent de poursuivre jusqu’à Rabat.

Opération désenclavement d’urgence

Le Rif a toujours eu une réputation frondeuse : il a résisté à la colonisation pendant six ans. Au sortir de l’indépendance, la région avait osé dénoncer une politique trop centralisatrice du nouveau pouvoir, ce qui lui avait valu une répression sanglante et des décennies de mise à l’écart.

En 2004, Mohammed VI, roi depuis à peine cinq ans, a tenu à être le premier à se rendre au chevet des victimes, quitte à renvoyer chez lui le premier ministre, déjà à l’aéroport. Le discours royal du 25 mars 2004, à Al Hoceïma, affichait une volonté historique de commencer un nouveau chapitre : celui du désenclavement du Rif.

Le roi a aussi voulu réanimer l’économie régionale, proie du chômage. Juste après le séisme, deux nouveaux centres d’appel ont ouvert la voie en générant un millier d’emplois dans la zone d’Aït Kamra. L’épicentre du séisme était censé devenir un hub économique et logistique pour les coopératives agricoles des alentours, maïs aussi pour les entreprises. Il peine cependant à atteindre l’activité escomptée… En 2022, sept nouveaux projets ont tout de même été signés pour rejoindre la zone, avec 650 emplois à la clé.

« Je suis sûre que le Rif s’est encore plus mobilisé que le reste du Maroc, parce que le séisme, on l’a vécu. » – Yasmine, membre de plusieurs associations

2015 aurait dû marquer un tournant. D’abord, la région du Rif-Oriental est scindée en deux : un nouveau découpage rattache la province d’Al Hoceïma à un ensemble tourné vers Tanger et Tétouan. Ensuite, Le roi Mohammed VI lance le plan « Manarat al Moutawassit » (« Phare de la Méditerranée »), avec un énorme budget de 6,5 milliards de dirhams sur quatre ans. L’objectif : « Hisser AI Hoceïma au niveau des grandes métropoles. » Sur le papier, il s’agit d’un véritable arsenal de développement économique et social.

Mais à force de multiplier les projets, les retards s’accumulent. Et pour les Rifain-es, la coupe commence déjà à être pleine. Cette fois, c’est un séisme politique et social qui frappe la province. Le 28 octobre 2016, à AI Hoceïma, le jeune pêcheur Mouhcine Fikri meurt broyé par une benne à ordures, en essayant de récupérer sa cargaison d’espadons confisquée par la police.

Sa mort déclenche un grand mouvement de contestation sociale : le Hirak. Des centaines de personnes se rassemblent pour demander du travail, des hôpitaux et des universités. En juin 2017, le roi pique lui-même une colère face aux retards dans la réalisation du plan Manarat al Moutawassit, pointé par un rapport de la Cour des comptes : il limoge plusieurs responsables, dont les ministres de l’éducation, de la santé et de l’habitat.

Aujourd’hui, le plan est quasiment achevé. En sortant de l’aéroport d’Al Hoceïma, on passe bien devant le centre hospitalier provincial, mais il est fermé. À l’entrée d’Imzouren, on trouve aussi un hôpital de proximité désert. « Il est fermé depuis la fin de la pandémie. Il n’y a pas d’effectifs », explique un commerçant des alentours. L’établissement de santé le plus proche ? « Le dispensaire. »

Solidarité avec le Haut-Atlas

Depuis le Hirak et ses plus de 300 arrestations, l’ébullition sociopolitique est retombée dans le Rif. Mais lorsque la terre a tremblé dans le Haut-Atlas, les Rifain-es se sont à nouveau mobilisé-es en masse, cette fois, pour aider. Yasmine, membre de plusieurs associations, était à pied d’œuvre. « Je suis sûre que le Rif s’est encore plus mobilisé que le reste du Maroc, parce que le séisme, on la vécu. Chaque jour, on faisait partir des camions remplis de dons. »

La jeune femme a ses habitudes à l’espace Miramar, lieu emblématique de la ville, où nous la rencontrons. Un café-restaurant-bibliothèque-musée qui fut aussi un lieu de réunion pour les militants et militantes du Hirak. Yasmine connaît par cœur sa vue panoramique sur la baie. Elle nous indique le port, étendu grâce au plan Manarat al Moutawassit : « Une marina et quelques restaurants ont ouvert l’année dernière. » De nombreuses choses étaient promises pour l’été 2022 : un théâtre-conservatoire de musique, ou encore une cité sportive, avec un stade et une piscine olympique, a priori prêts mais encore fermés.

« Ce qu’il nous faut, ce n’est pas un stade olympique… Il faut investir dans l’éducation, dans les universités ! », s’exclame Yasmine. Justement, une nouvelle faculté devait naître à Aît Kamra mais le projet vient d’être annulé. Aujourd’hui un jeune bachelier d’Al Hoceima n’a que peu de choix à proximité : la faculté des sciences et techniques ou l’École nationale des sciences appliquées.

Sinon, il faut aller à Nador, à Tétouan ou encore plus loin, à Oujda. « Beaucoup n’ont pas les moyens de faire la navette jusque là-bas, explique Yasmine. De toute façon, tous mes amis ont fini par émigrer. Il n’y a rien pour se projeter ici. C’est soit le centre d’appels, soit l’enseignement. »

Et le tourisme ? C’est l’un des secteurs qui a consommé le plus d’investissements post-séisme : 56 millions de dirhams. Sur la terrasse du Miramar, Yasmine nous montre : « Tu vois la plage de Quemado, en contrebas ? L’été, c’est noir de monde », souffle-t-elle.

Le groupe français Accor y a installé deux hôtels de luxe. Un peu plus loin, c’est le Radisson Blu qui domine, depuis 2021, la plage de Sfiha. Surnommée « la perle de la Méditerranée », Al Hoceïma a toujours été une destination estivale pour les Marocains et Marocaines, surtout pour les originaires du Rif qui vivent en Europe. Ceux et celles qui viennent par bateau préfèrent encore passer par Tanger, Beb Melilla ou Sebta. Mais l’aéroport d’Al Hoceïma vient de signer pour un nouvel agrandissement.

La perle du Rif brille en été, mais le reste de l’année est plus difficile. Elle se rêve haut lieu culturel : en novembre dernier a eu lieu la troisième édition de son festival du film international. Pourtant, la ville n’a pas de cinéma. Yasmine sourit : « Il y a quelques projections à la Maison de la culture. La dernière fois, il y a eu une coupure d’électricité en plein milieu du film. Ça m’a rappelé le séisme. »

Par Camélia Echchihab

(Source: Mediapart)

