Actualité – « Des dossiers sécuritaires » au cœur de l’entretien de Hammouchi avec le président de l’Office fédéral de police criminelle allemande

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu, mardi à Rabat, le président de l’Office fédéral de police criminelle allemande, Holger Münch, en visite de travail dans le Royaume à la tête d’une importante délégation sécuritaire.

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire et son homologue allemand ont passé en revue la coopération bilatérale dans les différentes questions sécuritaires d’intérêt commun et ont discuté des moyens de les développer pour servir les intérêts des deux pays dans ce domaine, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

+ Coopération opérationnelle bilatérale +

Les deux parties ont également abordé plusieurs dossiers d’ordre sécuritaire qui font actuellement l’objet d’une coopération opérationnelle bilatérale, outre les mécanismes de renforcement du partenariat et de l’assistance technique réciproque en matière de formation et d’entraînement policiers, ajoute-t-on.

Cette entrevue procède de la volonté commune des deux pays de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire, de manière à rapprocher les points de vue et coordonner les efforts afin de faire face aux différents défis et menaces sécuritaires, note la même source.

