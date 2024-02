Droits de l’homme – Le renforcement de la coopération au menu d’entretiens de Ouahbi à Genève

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a eu, lundi à Genève, une série d’entretiens avec des ministres et des responsables, axés essentiellement sur le développement des relations dans le domaine de l’administration judiciaire et des mécanismes de promotion des droits de l’Homme.

Ces entretiens se sont déroulés en marge de la participation de la délégation marocaine à la 55ème session du Conseil des Droits de l’Homme (CDH), présidée par le Maroc, en la personne de l’Ambassadeur, représentant permanent du Royaume à Genève, Omar Zniber.

Avec son homologue malien, Mamoudou Kassogué, M. Ouahbi a ainsi échangé autour de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la justice et des perspectives d’avenir, à même d’intensifier l’échange d’expériences pertinentes pour moderniser le système judiciaire et renforcer sa gouvernance, ainsi que pour améliorer l’efficacité de l’administration judiciaire.

Le ministre malien de la justice a salué l’importance de l’expérience marocaine en matière d’administration judiciaire et du renforcement du cadre d’entente entre les deux ministères, exprimant la volonté de son pays de voir le Royaume accompagner le processus de transformation numérique de la justice au Mali et de tirer profit de l’expérience marocaine en matière d’élaboration de rapports internationaux dans le domaine des droits de l’Homme, ainsi que de la coopération en protection de l’enfance et gestion de la migration.

M. Ouahbi a passé en revue avec son homologue gabonais, Paul-Marie Gondjout, les relations solides entre les deux pays, soulignant l’engagement des deux parties à renforcer la coopération judiciaire, afin de promouvoir le système judiciaire.

Les deux parties ont mis en exergue les efforts déployés en matière de renforcement de la gouvernance judiciaire et d’amélioration de l’administration judiciaire, faisant part de leur volonté de consolider l’échange d’expériences au service des intérêts mutuels.

Le ministre gabonais de la justice a salué, à cette occasion, la solidité des relations entre le Maroc et le Gabon et a exprimé sa gratitude pour l’attention particulière accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux relations avec son pays, tout en soulignant l’importance du transfert de l’expérience marocaine dans le domaine de l’administration de la justice.

Le renforcement de la coopération et l’échange d’expertises dans le domaine de l’administration judiciaire et la modernisation numérique du secteur ont également fait l’objet d’entretiens avec le sous-secrétaire au ministère de la justice des Philippines, Raul Vasquez, ainsi qu’avec le directeur du Centre national des droits de l’homme de l’Ouzbékistan, Saidov Akmal Holmatovič.

La 55e session du Conseil des droits de l’homme a débuté lundi sous la présidence de M. Zniber, qui a été élu en janvier président du CDH, en présence du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, du président de l’Assemblée générale des Nations unies, Denis Francis, du haut-commissaire aux droits de l’homme, M. Volker Türk, et du ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis.

Le Conseil examinera plus de 100 rapports présentés par le Secrétariat des Nations Unies et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, des experts des droits de l’Homme et par d’autres organes d’enquête concernant de nombreux thèmes et intéressant la situation des droits de l’Homme dans près de 45 pays. Au total, le CDH tiendra 23 débats interactifs avec des titulaires de mandats au titre des procédures spéciales.

Le Conseil, qui compte actuellement 47 pays membres, examinera plusieurs rapports ayant trait au droit au logement, à l’alimentation, à l’environnement, ainsi qu’à des problèmes liés au changement climatique et à la situation des défenseurs des droits de l’Homme.

Outre la question de la discrimination raciale et de la xénophobie, le CDH traitera des problématiques des enfants dans les conflits armés et des personnes en situation de handicap.

Article19.ma