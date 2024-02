Séisme d’Al Haouz – La Coalition Civile pour la Montagne adresse une lettre ouverte à Akhannouch

La Coalition Civile pour la Montagne a récemment adressé une lettre ouverte au chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, mettant en lumière la détérioration persistante de la situation des résidents touchés par les conséquences du séisme qui a secoué la région d’Al Haouz le 8 septembre 2023.

Dans cette lettre, la Coalition Civile pour la Montagne exprime « sa profonde préoccupation » quant à la persistance des souffrances des sinistrés, près de cinq mois après la tragédie, notant que les effets dévastateurs du séisme continuent de peser lourdement sur les habitants, notamment avec l’arrivée d’un hiver rigoureux.

Les décombres encombrent toujours les rues, tandis que de nombreux sinistrés vivent dans des « tentes précaires, insuffisantes pour les protéger du froid », souligne la lettre, qui évoque également une pénurie de produits de première nécessité, qui aggrave une situation déjà critique.

+ Une gestion chaotique +

La lettre met en évidence le flou entourant les plans de reconstruction, illustrant une gestion chaotique de cette entreprise colossale, notant que les critères pour l’octroi d’aides et de compensations aux sinistrés demeurent inconnus, tandis qu’une seule tranche de l’aide destinée à la reconstruction et à la réhabilitation des habitations a été distribuée, sans bénéficier pour autant à tous les sinistrés.

En outre, le montant de cette aide s’avère, selon la Coalition, insuffisant pour couvrir les coûts de reconstruction, aggravé par la flambée des prix des matériaux de construction.

La communication lacunaire avec les citoyens, en violation de leur droit constitutionnel à l’information, constitue un autre obstacle majeur, notamment au niveau des collectivités locales et des autorités administratives, engendrant un sentiment de marginalisation et de négligence, précise la même lettre.

La coalition dénonce également « les plans de reconstruction imposés par les autorités locales, qui ne correspondent pas aux besoins réels des sinistrés », rendant ainsi la reconstruction de leurs foyers plus difficile. De plus, est-il souligné, le non-respect du style architectural distinct des régions montagneuses risque de porter préjudice à la richesse culturelle et patrimoniale de ces zones.

+ Intervention urgente d’Akhannouch +

Dans ce contexte de crise, la Coalition Civile pour la Montagne en appelle à une intervention urgente d’Akhannouch afin de mettre un terme aux souffrances des habitants des régions affectées par le séisme du 8 septembre.

Cette intervention devrait inclure plusieurs mesures, telles que l’accélération du processus de reconstruction en fournissant un soutien financier adéquat, en facilitant les procédures administratives, et en offrant un logement décent aux sinistrés, en remplacement des tentes inadaptées face aux rigueurs climatiques.

La lettre appelle également à une participation active des habitants des régions sinistrées dans le processus de reconstruction, en leur donnant voix au chapitre dans les décisions concernant l’avenir de leurs communautés.

Elle insiste sur « l’importance d’améliorer la communication avec les citoyens en les tenant informés des plans de reconstruction » et de leurs étapes de mise en œuvre, tout en demandant une enquête sur les incohérences dans les informations relatives à l’évaluation des dommages et à la distribution de l’aide.

Enfin, la lettre souligne la nécessité de reconstruire chaque domicile détruit par le séisme, indépendamment de la résidence actuelle de son propriétaire, afin de maintenir les liens affectifs des habitants avec leur terre natale. Elle appelle également à la construction d’un logement pour chaque chef de famille résidant dans les zones sinistrées, ainsi qu’à la reconstruction et au renforcement des infrastructures pour les rendre résistantes aux séismes.

