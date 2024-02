Fonction publique – 400 postes budgétaires pour les personnes en situation de handicap en 2023-2024

Un total de 400 postes budgétaires dans la fonction publique sont réservés aux personnes en situation de handicap au titre des années 2023 et 2024, a indiqué, dimanche à Rabat, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour.

Dans une déclaration à la presse au terme d’une visite au centre de concours unifié des personnes en situation de handicap, Mme Mezzour a indiqué que ces postes concernent les catégories d’administrateur de deuxième et troisième grade, et de technicien de troisième et quatrième grade dans plusieurs spécialités, notant que le nombre de personnes ayant déposé leur dossier de candidature s’élève à 2.101 (dont 34% de femmes).

A cet égard, elle a précisé que les concours sont organisés cette année dans quatre centres régionaux, à Rabat, Fès, Marrakech et Agadir, afin de permettre aux candidats de les passer dans des les meilleures conditions, dans le cadre de la mise en œuvre des chantiers de la déconcentration administrative et de la régionalisation avancée.

+ Consécration des droits des personnes en situation de handicap +

Mme Mezzour a relevé que l’organisation de ce concours, qui témoigne de la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure cette catégorie de la société, intervient conformément à l’engagement ferme du gouvernement de promouvoir des politiques visant la consécration des droits des personnes en situation de handicap et la promotion de leur intégration et de leur autonomie, conformément à la vision éclairée du Souverain.

Les concours unifiés se déroulent sous la supervision du Chef du gouvernement et en coordination avec les services du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, de celui de l’Economie et des Finances, et de celui de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la famille, en plus de 14 départements ministériels.

Plusieurs cadres et responsables veillent au bon déroulement des différentes étapes de cette opération afin de faciliter la participation des candidat en veillant à organiser le concours dans le centre territorial le plus proche de leur lieu de résidence, à travers quatre centres répartis à travers le Royaume, et ce en coordination avec les services du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

Ce concours se distingue par la numérisation de toutes ses étapes, allant de l’appel à candidature et la réception des dossiers via un portail dédié à cet effet, jusqu’à la sélection des candidats éligibles à passer l’épreuve écrite.

Article19.ma