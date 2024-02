Édito – Le monde change, tout en changeant notre comportement malgré nous

Par Ali Bouzerda

On se rappelle la sortie médiatique de Benkirane en juin 2018 sur la controversée campagne du « Boycott ». L’ancien chef de gouvernement conseilla aux marocaines de préparer elles-mêmes leur propre « Danone » pour les enfants, en utilisant les méthodes traditionnelles avec des ingrédients qui sont disponibles partout sur les marchés.

La déclaration « politicienne » de Benkirane enflamma les réseaux sociaux et déclencha une véritable polémique politique. Toutefois, Benkirane qui surfait sur la colère des consommateurs, aurait, semble-t-il, oublié que le monde a changé et le mode de consommation des citoyens et citoyennes marocaines avec, et ce depuis belle lurette. Serait-il possible de faire marche arrière, un « come-back to the future »?

Bref, en abordant cette « exégèse » anecdotique du leader du parti de la Lampe, j’étais surpris par les conclusions d’une étude du groupe Deloitte sur l’avenir du comportement des consommateurs à travers le monde y compris le Maroc.

À noter que Deloitte est une firme multinationale fondée à Londres au milieu du XIXème siècle et considérée comme étant le premier cabinet des quatre plus importants cabinets d’audit et de conseil au monde. Deloitte est implantée à Casablanca depuis 1994.

Selon cette étude qui vient d’être rendue public, six forces façonnent l’avenir du comportement des consommateurs à travers le monde:

– Accélération du progrès technologique :

Selon Deloitte, le monde est témoin de progrès considérables dans le domaine de la numérisation et des biosciences, ce qui conduit au développement de nouvelles technologies et de nouveaux marchés à un rythme jamais vu auparavant.

Et dans cet ordre d’idées, les progrès accélérés de l’intelligence artificielle et des technologies transformatrices « remodèlent les industries et l’expérience du consommateur. »

– Modification du comportement des consommateurs :

Les changements démographiques accroissent la diversité des désirs des consommateurs sur les marchés mondiaux…créant ainsi une multitude de nouveaux défis et opportunités pour les entreprises de vente au détail.

– Croissance de la société et de la culture :

L’étude qui a couvert un échantillon de 600 sociétés, relève que les consommateurs s’éloignent des modes de consommation traditionnels en redéfinissant leurs priorités, ce qui affecte la façon dont ils passent leur temps et dépensent leur argent.

Et du coup, cela oblige les entreprises de vente au détail à s’adapter à ces changements sociétaux et culturels afin de rester compétitives sur le marché.

– Changements spectaculaires dans le secteur de la vente au détail :

À la lumière de l’évolution actuelle des habitudes d’achat des consommateurs, les détaillants doivent trouver des moyens innovants pour répondre à l’évolution de la demande des consommateurs. Cela signifie que les entreprises qui adoptent l’innovation et l’agilité seront en mesure de réussir dans un contexte de changements spectaculaires dans le secteur de la vente au détail.

– Changements climatiques extrêmes :

Le respect de pratiques de consommation durables est devenu nécessaire à la lumière de la demande croissante des consommateurs pour des produits et services respectueux de l’environnement. Par conséquent, les entreprises qui accordent la priorité au développement durable bénéficieront d’un avantage concurrentiel en contribuant à la lutte contre le changement climatique.

– Transformations de l’économie, de la politique et du pouvoir :

« La scène mondiale actuelle se caractérise par un manque de clarté dans l’horizon politique et économique, ce qui affecte négativement le secteur des affaires dans tous les pays du monde », précise bien l’étude.

Par conséquent, les entreprises doivent se tenir au courant des changements législatifs et des forces géopolitiques mondiales afin de rester résilientes et de croître au milieu de ces changements.

À bon entendeur saut!

Article19.ma