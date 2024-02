CNDH – Clôture à Es-Semara des concertations régionales avec les enfants autour des droits humains

Les concertations régionales avec les enfants autour des droits humains ont été clôturées, samedi à Es-Semara, avec la participation d’une trentaine d’enfants issus des différentes provinces de la région Laâyoune-Sakia El Hamra.

Cette dernière étape de concertation régionale sur la mise en œuvre de la convention des droits de l’enfant, à laquelle a pris part la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, a été une occasion pour rassembler les enfants de la région, afin de recueillir et collecter leurs avis et opinions, et prendre ainsi connaissance de leurs attentes concernant la protection et la promotion de leurs droits.

S’exprimant à cette occasion, Mme Bouayach a indiqué que le rapport indépendant des enfants sur les droits humains au Maroc qui sera présenté au Comité des Nations unies des droits de l’enfant par le CNDH, est une expérience “pionnière” au niveau régional, tant à l’échelle arabe qu’africaine.

Mme Bouayach a, dans ce sens, indiqué que les enfants vont élaborer ce rapport après la concertation nationale qui sera tenue prochainement et soumis par le CNDH au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies à Genève en fin 2024, dans le cadre de l’examen du rapport périodique du Royaume du Maroc.

“Nous avons élargi la participation des enfants par le biais de la mise en place d’un numéro de WhatsApp dédié à cet effet pour qu’ils puissent partager leurs avis et suggestions dans le but de garantir leurs droits”, a poursuivi Mme Bouayach, faisant observer que ces concertations ont reflété l’intérêt particulier accordé par les enfants à l’évaluation des politiques publiques, leurs attentes en matière de protection et de promotion de leurs droits et leurs capacités à formuler des recommandations opérationnelles.

+ L’institutionnalisationt du principe de participation des enfants +

Dans cette lignée, elle a insisté sur l’impératif de passer de la participation consultative à la participation effective, qui offre l’opportunité d’opter pour l’approche axée sur “le travail avec l’enfant” plutôt que pour l’approche de “travail sur l’enfant”.

Le but ultime de ce processus des concertations est l’institutionnalisationt du principe de participation des enfants, a-t-elle enchainé, faisant savoir que le CNDH a élaboré une version abrégée réservée aux enfants pour prendre connaissance du rapport annuel du Conseil.

La version adaptée aux enfants du rapport annuel du CNDH sur la situation des droits de l’Homme comprend les recommandations les plus importantes issues de ses trois derniers rapports (2019, 2020 et 2021) concernant les droits de l’enfant, a-t-elle ajouté.

De même, la présidente du CNDH a relevé que ces rencontres régionales s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat avec l’UNICEF et d’autres partenaires, avec pour objectif de collecter les propositions et les recommandations des enfants en relation avec leurs droits, tel que stipulé dans la convention relative aux droits de l’enfant adoptée par le Royaume en 1993.

Par ailleurs, Mme Bouayach a salué les actions accomplies par les encadrants, les éducatrices et tous les intervenants sociaux durant ces concertations régionales.

En marge de cette rencontre de concertation, Mme Bouayach a tenu un atelier interactif avec les enfants de la région autour de la question de “L’enfant et le Code de la famille”.

Les travaux de cette rencontre régionale se sont articulés autour de trois axes majeurs se rapportant à la protection et les mesures préventives, aux politiques publiques (santé, enseignement, justice….) et à l’accès à l’information et la participation.

En outre, une cérémonie a été organisée par la Direction provinciale de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, durant laquelle les élèves des différents établissements scolaires de la région ont interprété avec brio des chants et des pièces théâtrales.

