Arrêt sur images – Au Maroc, les communautés de l’Atlas font toujours face aux conséquences du tremblement de terre

Dans la région de Marrakech-Safi, dans le centre-sud du Maroc, où un tremblement de terre catastrophique a frappé le 8 septembre de l’année dernière, des milliers de personnes dans les montagnes du Haut Atlas fortement touchées restent sans abri et vulnérables alors qu’elles reconstruisent leur vie au milieu des ruines.

Le tremblement de terre, le plus fort jamais enregistré au Maroc et l’un des plus importants en Afrique au XXIe siècle – a eu son épicentre à 73,4 kilomètres au sud-ouest de Marrakech, a fait près de 3 000 morts et plusieurs milliers de blessés, rappelle le site globalvoices.org dans une analyse.

Les pertes et les dommages aux infrastructures ont été les plus élevés dans les villages Amazigh du Haut Atlas, où les techniques traditionnelles de construction en briques de boue ont provoqué la désintégration des bâtiments sur leurs habitants, avec des résultats mortels.

Le tremblement de terre désastreux a suscité une réponse internationale rapide, les gouvernements, les ONG et les organismes de bienfaisance se rassemblant pour mener des efforts de sauvetage et fournir des secours aux survivants. L’une de ces organisations est l’Association marocaine pour la biodiversité et les moyens de subsistance (MBLA), une ONG basée à Marrakech qui travaille normalement sur des initiatives de durabilité bioculturelle, selon la même source.

+ Alimenter l’espoir +

En octobre 2023, le journaliste Verre de Rowan a passé une journée avec des membres de la MBLA à documenter leurs activités de secours dans plusieurs villages Amazigh du Haut Atlas. Ces photos témoignent des conditions difficiles encore auxquelles sont confrontés les survivants du tremblement de terre et de l’importance des opérations de secours fournies par des organisations comme la MBLA.

Lorsque le tremblement de terre a frappé, la MBLA a mis en attente tous ses projets passés pour coordonner les efforts de secours en s’appuyant sur son long partenariat avec les communautés du Haut Atlas. Alors que les intérêts internationaux s’évaporaient – et avec eux les fonds de secours cruciaux qui ont initialement été versés après le tremblement de terre – les membres du groupe se sont retrouvés chargés du processus ardu de reconstruction de ces communautés avec des ressources limitées et de l’hiver alpin rigoureux qui approche rapidement.

Le matin du 25 octobre 2023, Abdellah Aghraz et Soufiane M’sou, deux techniciens de terrain de la MBLA, ont quitté leur quartier général à Marrakech pour une mission de secours de routine dans plusieurs villages touchés par le tremblement de terre dans le Haut Atlas, situés à plusieurs heures de montée de la troisième plus grande ville du Maroc. La mission de la journée était de distribuer plusieurs centaines de chauffages aux habitants non logés des villages d’Anammer et de Warti, que le tremblement de terre a rendus inhabitables.

Les techniciens prévoyaient également de construire deux toilettes de fortune pour les villageois – dans les communautés de tentes, il n’y a souvent que quelques installations partagées entre des dizaines de familles. Malheureusement, leur partenaire de distribution n’a pas été en mesure de livrer les matériaux de construction, un symptôme des défis logistiques qui ont longtemps entravé les efforts de secours.

+ Distribution d’appareils de chauffage +

Dans le Haut Atlas, le brun des villages se confond avec les tons de terre du paysage aride et montagneux sur lequel les communautés les plus fortement touchées sont précairement perchées. Il est facile de dire où le tremblement de terre a frappé le plus durement, car dans ces endroits, les anciennes habitations ont été réduites à des tas de décombres visibles de loin. Ces villages sont maintenant abandonnés, car leurs habitants se sont déplacés sur un terrain plus clair plus près des routes par lesquelles l’aide essentielle est fournie.

Alors que la camionnette montait à flanc de montagne, chaque virage de la route révélait de nouvelles vues de village désolé après village. À l’extérieur, les toiles en plastique blanc et bleu révélatives de communautés de tentes de fortune, lumineuses sous le soleil marocain au milieu du paysage brun. De temps en temps, Abdellah s’arrêtait pour parler à des hommes locaux qui passaient devant des mules à cheval avec des sacs de fournitures – souvent le seul moyen d’accès à ces communautés éloignées inaccessibles par la route.

Alors que les travailleurs de secours se sont arrêtés dans l’allée de gravier menant au groupe de tentes qui abrite les villageois d’Anammer, des dizaines de habitants curieux ont afflué vers le véhicule.

Pour de nombreuses communautés comme celle-ci, l’arrivée d’un véhicule d’aide une ou deux fois par semaine est une rupture de la monotonie quotidienne qui a suivi le renversement soudain de leur vie. Les hommes se sont approchés pour saluer Abdellah et Soufiane, tandis que les femmes ont gardé leurs distances et les enfants ont regardé avec curiosité.

Pour Abdellah et Soufiane, c’est l’une des nombreuses visites de routine dans des communautés comme Anammer. Lors de cette visite, ils ont distribué plusieurs centaines d’appareils de chauffage destinés à tenir le froid des nuits de montagne à distance dans les tentes non isolées abritant des familles entières.

À d’autres moments, ils distribuaient de la nourriture, des fournitures médicales, des vêtements, des chaussures, de la literie et d’autres fournitures, ainsi que la construction de toilettes portables et d’autres infrastructures critiques.

+ Graines de résilience +

La discussion de la stratégie avec les parties prenantes de la communauté est aussi essentielle pour les efforts de secours que la distribution des ressources et la construction d’infrastructures. À cet effet, ils mènent des travaux de secours en partenariat avec les dirigeants de la communauté locale, tels que les chefs tribaux Amazigh ou les chefs des réseaux de parents étendus qui caractérisent la vie du village du Haut Atlas.

Selon le MBLA, ce type de collaboration communautaire – le résultat de relations établies au cours de plus d’une décennie de travail avec ces communautés par le biais de leurs autres projets – est un aspect essentiel de leur travail de secours.

Alors que les efforts de secours constants ont amélioré les besoins fondamentaux des communautés touchées, la MBLA et d’autres organisations d’aide se sont orientés vers des stratégies à long terme axées sur la reconstruction globale des communautés du Haut Atlas dont les moyens de subsistance ont été gravement touchés par le tremblement de terre.

En novembre, la MBLA a commencé à mener à bien des projets de distribution de semences dans la région d’Imgdal, soutenant le secteur agricole et permettant aux agriculteurs locaux de récupérer les stocks de semences perdus pendant le tremblement de terre. Ce travail ouvrira la voie au retour des communautés touchées à l’autonomie durable qui les caractérisait avant le tremblement de terre.

Malgré les efforts d’organisations comme la MBLA, il semble qu’il y ait encore un long chemin de rétablissement à parcourir pour les survivants du tremblement de terre du Haut Atlas, ajoute Global Voices.

Article19.ma