Anthropologie – Les plus anciennes empreintes du monde découvertes au Maroc

Les sentiers d’empreintes nouvellement découverts au Maroc pourraient être l’une des plus anciennes voies d’au monde, l’équipe de recherche pense que les pistes ont été faites à la fin du Pléistocène pendant la dernière période glaciaire.

Les sentiers, considérés comme le premier chemin de fer artificiel en Afrique du Nord et dans le sud de la Méditerranée, ont été découverts sur une plage près de Larache, au Maroc, par une équipe de recherche menée par le professeur d’archéologie Mouncef Sedrati, a rapporté le site spécialisé news.artnet.com.

L’équipe, composée de scientifiques d’Allemagne, de France, d’Espagne et du Maroc, étudiait les rochers de la région lorsqu’ils ont découvert les empreintes. Les résultats de l’étude, qui a débuté en juin 2022, ont récemment été publiés dans la revue Scientific Reports.

+ 85 empreintes découvertes +

« Nous n’étions pas sûrs à 100 % au début avec la première impression, mais petit à petit, nous avons trouvé une deuxième, une troisième, puis une voie très claire et de plus en plus », a déclaré Sedrati, s’adressant à Al Jazeera. « C’est alors que le doute a disparu. Les traces initiales ont été laissées par Homo [sapiens] en bonne santé sur un sédiment de plage de sable il y a environ 100 000 ans. »

Quelque 85 empreintes ont été découvertes, et en utilisant la datation par luminescence stimulée optiquement, par laquelle les minéraux autour d’un site historique sont scannés pour déterminer leur dernière exposition à la chaleur ou à la lumière du soleil, l’équipe de Sedrati croit que les traces ont été faites à la fin du Pléistocène pendant la dernière période glaciaire.

Ils attribuent la préservation immaculée des voies navigables au type de sol dans la région ainsi qu’au schéma et au débit de la marée maritime. Les empreintes avaient été préservées sous des couches de sédimentation d’argile jusqu’à ce qu’une érosion récente révèle leur présence.

L’équipe de Sedrati espère mener d’autres recherches pour déterminer le contexte de ces empreintes, qui ont été faites par des adultes, des adolescents et de jeunes enfants. La proximité de la mer suggère qu’ils pêchaient ou ramassaient de la nourriture.

« Nous espérons en apprendre davantage sur l’histoire totale de ce groupe d’humains et sur ce qu’ils faisaient là-bas », a déclaré Sedrati.

Article19.ma