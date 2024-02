Washington réagit à 2 ans de guerre de la Russie contre l’Ukraine et la mort de Navalny

Ce samedi 24 février marque « deux ans depuis que Vladimir Poutine a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine », affirme le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken.

Et d’ajouter : « Après dix ans de conflit, l’Ukraine souveraine et démocratique reste courageuse face à des chances redoutables. Les États-Unis continueront de se tenir résolument aux côtés du peuple ukrainien dans sa défense de son pays d’origine. La guerre de Poutine menace non seulement l’Ukraine, mais aussi la sécurité des États-Unis, de nos alliés de l’OTAN et de l’ordre international libre et ouvert dont nous dépendons. Il est impératif que nous défendions les règles de base qui ont sous-tendu la paix, la sécurité et la prospérité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, y compris la souveraineté, l’intégrité territoriale et le droit des États de choisir leur propre avenir.

Les États-Unis ont formé une coalition de 50 pays, y compris tous les membres de l’OTAN et le G7 pour la défense de la liberté d’une nation souveraine et démocratique. Ensemble, nous continuerons à imposer des coûts à la Russie de Poutine pour ses actions et à assurer la responsabilité de ses crimes.

Aujourd’hui, les ministères d’État, du Trésor et du Commerce des États-Unis, en coordination avec nos alliés et partenaires, prennent de nouvelles mesures supplémentaires pour répondre à la guerre à grande échelle de la Russie contre l’Ukraine, à son influence maligne mondiale et à la mort d’Aleksey Navalny et à l’intensification de sa répression au pays en sanctionnant et en imposant des restrictions de contrôle des exportations à plus de 500 personnes et entités, notre plus grand nombre de désignations dans une seule action liée à la Russie.

Il existe un lien clair entre l’autoritarisme de la Russie, sa répression de la dissidence intérieure et son agression à l’étranger. Nous imposons des coûts supplémentaires pour la répression interne de la Russie, la mort d’Aleksey Navalny et la guerre contre l’Ukraine… ».

Article19.ma