Transport – La ville de Casablanca fixe le prix du ticket du busway fixé à 6 dirhams

Le Conseil de la ville de Casablanca, réuni ce jeudi en session extraordinaire, a décidé de fixer le prix du ticket du busway à 6 dirhams.

Dans une intervention, la présidente du conseil de la ville de Casablanca, Nabila Rmili, a annoncé que le Busway entrera en service le 1 er mars prochain, s’ajoutant ainsi aux autres moyens de transport en commun en circulation à savoir les autobus et le tramway.

+ La commune de Casablanca subventionne le prix du ticket à 40 % +

Ce mode de transport moderne et performant renforce l’offre de transport urbain à Casablanca, favorisant ainsi une mobilité plus fluide, sécurisée et écologique, a-t-elle assuré, avant d’indiquer que la commune de Casablanca subventionne le prix du ticket à 40 %, soit 4 dirhams et ce, pour permettre à un grand nombre d’usagers de bénéficier de ce mode de transport à un prix abordable, selon les médias locaux.

Une flotte de 40 véhicules à la pointe du confort et de la technologie s’apprête ainsi à faire son entrée dans quelques jours à Casablanca. Avec ces bus nouvelle génération de 21 mètres de long, la capitale économique se dote pour la première fois de lignes BHNS ou Bus à Haut Niveau de Service. Ils viennent desservir 42 nouvelles stations qualitativement identiques aux stations de tramway, le long de couloirs dédiés.

En détail, les deux lignes de Casabusway servent un couloir direct comptant 300.000 habitants. La ligne BW1 connectera le quartier Salmia à Lissasfa en desservant le quartier Al Laymoun et les boulevards Al Qods, Mohammed VI, Moqdd Lahrizi et Al Joulane. Une ligne qui compte 20 stations voyageurs le long de 12,5 kilomètres d’itinéraire et offrira 2 points de correspondance avec les lignes de Casatramway T1, station Lissasfa et T3 en cours de construction.

+ Busway doté d’un moteur propre +

La ligne Casabusway BW2 s’étend sur longueur d’environ 12 Kilomètres, comportant 22 stations voyageur. Elle reliera le quartier Errahma au Rond-point Oulmès situé au boulevard Chandi à travers la route provinciale 3014 et les boulevads Moulay Touhami et Yacoub Al Mansour. Cette ligne sera dotée d’un point de correspondance avec la ligne tramway T2, station Place Financière.

Côté performance, le busway circulera à une fréquence de 5 min 30 sec en heure de pointe. Sur le registre de la sécurité, il est tout aussi sécurisé que le tramway avec des agents en station et des caméras de surveillance. Côté confort, le busway est climatisé et pourvu de sièges confortables, de chargeurs USB et d’écrans d’informations dynamiques.

Quant à l’accessibilité, les quais et les véhicules sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Et enfin, sur le registre écologique, le busway est doté d’un moteur propre.

A noter que les travaux de réalisation du projet des deux lignes du busway avaient démarré en décembre 2020.

Article19.ma