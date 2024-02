Diffamation – Le Youtubeur Mohamed Reda Taoujni condamné à 2 ans de prison ferme

La Justice a eu la main lourde. Et pour cause, un tribunal d’Agadir a condamné mercredi le Youtubeur Mohamed Reda Taoujni à deux ans de prison ferme et vingt mille dirhams d’amende pour plusieurs chefs d’accusations, dont notamment la diffamation et l’atteinte à la vie privée.

Le Youtubeur est accusé « d’usurpation d’identité d’une profession réglementée par la loi, d’insulte à un agent public et de diffusion répétée de fausses allégations et de faits susceptibles de nuire à la vie privée des personnes ou de les diffamer, en plus de l’accusation d’enregistrement et de diffusion d’images d’une personne sans son consentement », selon des sources judiciaires.

+ Placement en détention du YouTubeur +

Le tribunal de première instance d’Agadir avait reporté au mercredi 21 fevrier, le procès de Taoujni, après que sa défense ait demandé un délai afin de préparer sa défense.

Avant sa condamnation, le tribunal de première instance avait décidé le placement de Taoujni en détention le 12 fevrier à la prison d’Ait Melloul, province d’Agadir.

Par ailleurs, le tribunal avait rejeté la demande de libération provisoire émise par les avocats du youtubeur.

Article19.ma