Économie – L’inflation devrait continuer de baisser au Maroc et la croissance économique atteindra 3,5 % (FMI)

Le Fonds Monétaire International (FMI) a souligné mercredi dans son dernier rapport, que l’inflation devrait continuer de baisser au Maroc, au fur et à mesure que les pressions sur les prix des produits de base et des denrées alimentaires s’estomperont.

« L’orientation actuelle de la politique monétaire est appropriée, compte tenu de la baisse de l’inflation, Bank Al-Maghrib devrait reprendre sa transition vers un régime de ciblage d’inflation », souligne le FMI, selon le site imf.org.

Ajoutant que « Au Maroc, la croissance économique s’est renforcée en 2023 grâce à la reprise de la demande intérieure et au dynamisme des exportations, et devrait augmenter progressivement pour atteindre environ 3,5 % à moyen terme, stimulée par une hausse des investissements »

+ Poursuivre la réforme fiscale +

Les services du FMI ont salué en premier lieu « la détermination des autorités à parvenir à un rééquilibrage budgétaire à moyen terme. La généralisation de la protection sociale à travers la mise en œuvre du Registre social unifié devrait permettre de mieux oriente l’aide sociale vers les ménages qui en ont réellement besoin. »

« La réforme de la TVA devrait améliorer la neutralité de l’impôt, encourager la transition vers l’économie formelle et élargir l’assiette de l’impôt. Même si la réduction progressive du déficit budgétaire au cours des trois prochaines années semble convenable, il est possible d’assurer, voire d’accélérer, le rééquilibrage des finances publiques à moyen terme ».

« Pour cela, il sera nécessaire de poursuivre la réforme fiscale, notamment l’achèvement de la réforme de la TVA et le renforcement du rôle de l’administration fiscale, de rationaliser les dépenses, notamment les transferts vers les entreprises publiques, et d’étendre l’utilisation du Registre Social Unifié à tous les programmes sociaux ».

+ Accélérer la mise en œuvre des réformes structurelles +

« Pour stimuler la création d’emplois et rendre la croissance plus inclusive, il faut accélérer la mise en œuvre des réformes structurelles », souligne le FMI dans son communiqué marquant la fin de sa mission actuelle.

« La réforme des entreprises publiques, la mise en place du Fonds Mohammed VI et l’application de la nouvelle Charte de l’investissement devraient contribuer à stimuler l’investissement privé, tout comme les nouvelles initiatives visant à renforcer la lutte contre la corruption et les pratiques anticoncurrentielles. La réforme du régime d’assurance chômage et l’amélioration des politiques actives du marché du travail pourraient favoriser la création d’emplois à court termes ».

« Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la participation des femmes au marché du travail, qui se situe à un niveau historiquement bas. Les réformes ambitieuses du secteur de la santé et du système éducatif promettent d’améliorer l’accès à ces services et leur qualité, mais aussi de renforcer l’accumulation de capital à long terme », conclut le communiqué.

Cependant le Fonds note que « Les progrès récemment observés dans la libéralisation du marché de l’électricité, ainsi que ceux à venir, devraient encourager la transition vers les énergies renouvelables. Le plan des autorités pour développer les infrastructures est essentiel pour atténuer les problèmes de pénurie d’eau, tout comme l’ajustement des coûts de l’eau et le redoublement des efforts pour parvenir à une utilisation plus efficiente des ressources hydriques ».

Article19.ma