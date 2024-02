Économie – Lancement de la plateforme novatrice e-Bourse

Dans le cadre du renforcement de sa politique d’éducation financière, la Bourse de Casablanca lance, en partenariat avec TradingView, e-Bourse. Plateforme innovante et initiative pionnière e-Bourse est dédiée au trading virtuel et le learning by doing au profit des étudiants et des personnes intéressées par la Bourse, selon un communiqué.

Le lancement effectif de la plateforme innovante e-bourse, s’est tenu le mercredi 21 février, en présence de Mme Nadia Fettah Alaoui, Ministre de l’Economie et des Finances ; Mme Ghita Mezzour, Ministre Déléguée Chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration ; M. Abderrahim Bouazza, Directeur Général de Bank Al-Maghrib, ainsi que M. Rauan Khassan, Vice-Président de TradingView, partenaire stratégique et opérationnel de la Bourse de Casablanca dans cette initiative.

A cette occasion, Mme La Ministre de l’Economie et des Finances a déclaré : « Cette initiative est novatrice en alliant la force du digital comme vecteur de dissémination à grande échelle de la culture financière et boursière et l’intelligence artificielle au service de l’éducation et ce, dans un domaine aussi passionnant qu’enrichissant, qu’est le marché boursier. »

Et d’ajouter « Face aux impératifs du développement d’un marché plus inclusif et compte tenu de la sophistication grandissante des produits et des services offerts, les actions d’éducation financière devraient être intensifiées en concevant des programmes innovants et adaptés aux populations cibles ».

+ Soutien de l’inclusion et de l’éducation financière +

En effet, la Bourse de Casablanca est fortement impliquée dans l’innovation, la formation, la vulgarisation et la promotion de la bourse, du marché de capitaux et de la finance, en tant que discipline et en tant que culture essentielle pour l’évolution socioéconomique de notre pays et de son modèle entrepreneurial.

En outre, pour la Bourse de Casablanca, le soutien de l’inclusion et de l’éducation financière, en particulier dans le milieu universitaire, constitue une conviction inséparable de la raison d’être d’une bourse des valeurs contribuant au développement national.

e-Bourse est destinée à équiper les salles de cours, notamment les salles de marché universitaires, dans les établissements et écoles supérieures publics et privés. Elle constitue une opportunité pour tous d’accéder à l’initiation, et au perfectionnement aux métiers d’investissement boursiers.

En effet, elle permettra aux étudiants, mais également toute personne débutante ou intéressée par la bourse, de simuler ses premiers pas dans l’investissement boursier, d’apprendre à construire son portefeuille Actions et de mettre en place des stratégies d’investissement réfléchies.

+ Une application totalement gratuite +

Totalement gratuite, e-Bourse a été développée à 100% par les équipes internes de la Bourse de Casablanca, en partenariat avec TradingView, plateforme d’analyse et d’information boursière leader dans le monde, utilisée par plus de 50 millions de personnes actives. Avec cette nouvelle plateforme, la Bourse de Casablanca renforce son engagement dans la stratégie

nationale d’inclusion financière et appuie son rôle en tant que Bourse utile et accessible. En outre, e-Bourse intègre les dernières avancées technologiques, dont l’Intelligence Artificielle (IA).

Pour rappel, cette nouvelle initiative vient renforcer les efforts continuels de la Bourse de Casablanca pour rapprocher le milieu académique des grands .

Article19.ma