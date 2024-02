Collaboration – L’UNESCO s’associe au Gouvernement du Japon pour aider à renforcer la résilience sismique au Maroc

L’UNESCO vient de signer le 16 février 2024 à Paris un accord de financement d’un montant de $894 087 avec le gouvernement du Japon pour la mise en œuvre d’un projet visant à renforcer la résilience sismique au Maroc.

Le Maroc est exposé à de nombreux risques sismiques en raison de l’activité tectonique forte, en particulier dans le nord du pays et dans les montagnes de l’Atlas, où a eu lieu le séisme d’Al Haouz le 8 septembre 2023, mesurant 6,8 sur l’échelle de Richter. Ce séisme a mis en lumière la nécessité urgente de mieux comprendre l’activité sismique dans la région et d’équiper le pays d’instruments d’observation sismique, selon un communiqué rendu public.

Mis en œuvre par l’UNESCO en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, le Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, le Centre national pour la recherche scientifique et technique et l’Institut National de Géophysique, ce projet visera à évaluer les risques sismiques, à renforcer les capacités locales et à sensibiliser les populations sur les risques des catastrophes et le comportement adéquat à adopter. Il s’agit d’une initiative essentielle pour améliorer la sécurité des populations et réduire les risques liés aux séismes.

+ Accompagner les populations marocaines +

A cette occasion et avec une profonde sensibilité, M. KURAMITSU Hideaki, Ambassadeur du Japon à Rabat s’est exprimé ainsi : « En tant que représentant du Japon, pays confronté aux risques sismiques, je partage la souffrance causée par le séisme d’Al Houz. Je suis conscient que le Gouvernement marocain déploie tous ses efforts pour reconstruire les régions touchées par ce séisme, conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Je tiens donc à exprimer ma respectueuse et sincère appréciation envers la bonne volonté et les efforts déployés par le Gouvernement marocain. Afin de soutenir les régions sinistrées par le Séisme d’Al Houz, mon pays a déjà apporté une contribution financière d’un montant de trois millions de dollars américains. Ce projet, à mettre en œuvre en partenariat avec l’UNESCO, montre à nouveau la conviction de mon pays à accompagner les populations marocaines dans le cadre de la reconstruction du séisme d’Al Houz »

De son côté Madame Lidia Arthur Brito, Sous-Directrice générale de l’UNESCO pour les sciences exactes et naturelles a souligné que « L’UNESCO a une longue expérience dans l’étude, la prévention et la réponse aux catastrophes naturelles. Notre Organisation a notamment créé et coordonne le système mondial d’alerte aux tsunamis. Grâce à ce nouveau projet conduit avec le Royaume du Maroc et le soutien financier du Japon, nous allons aider la population de cette partie de l’Atlas à mieux anticiper les risques liés aux séismes et à s’en protéger le mieux possible. ».

+ Pratiques internationales de pointe en matière de sismologie et de techniques de reconstruction +

Grâce au financement du Gouvernement japonais, ce projet pourra fournir aux autorités publiques marocaines des connaissances et des pratiques internationales de pointe en matière de sismologie et de techniques de reconstruction, notamment dans les zones sinistrées telles qu’Al Haouz, Marrakech, Taroudant et Ouarzazate, bénéficiant à une population totale de 2,8 millions de personnes.

Cette initiative vient compléter les efforts déjà entrepris par le Maroc pour atténuer les effets du séisme d’Al Haouz, illustrant l’engagement continu du pays à préserver la sécurité et le bien-être de ses habitants face aux risques sismiques. L’Institut National de Géophysique du Maroc joue un rôle essentiel dans la surveillance et l’alerte précoce aux séismes, renforçant ainsi les capacités nationales en matière de gestion des risques naturels.

Ce projet s’inscrit également dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, notamment en améliorant l’éducation, la durabilité urbaine, la lutte contre les changements climatiques et le renforcement des institutions.

Article19.ma