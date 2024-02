Cyber-criminalité – Le département d’État américain offre $15 millions pour toute information sur les dirigeants de LockBit

Le Département d’État américain a annoncé des offres de récompense totalisant jusqu’à 15 millions de dollars pour les informations conduisant à l’arrestation et à la condamnation de toute personne participant à une attaque avec une variante du ransomware LockBit et pour les informations permettant l’identification ou la localisation de tout dirigeant clé du Groupe de rançongiciels LockBit.

Depuis janvier 2020, les acteurs de LockBit ont exécuté plus de 2 000 attaques contre des victimes aux États-Unis et dans le monde, provoquant des perturbations coûteuses des opérations et la destruction ou l’exfiltration d’informations sensibles, selon le site state.gov.

+ Plus de 144 millions de dollars de rançons ont été versés +

Il est à noter que plus de 144 millions de dollars de rançons ont été versés pour récupérer des informations liés au rançongiciel LockBit.

Cette offre de récompense complète les annonces du ministère de la Justice et du Federal Bureau of Investigation en collaboration avec la National Crime Agency du Royaume-Uni, ainsi que d’autres partenaires internationaux, concernant une série coordonnée d’actions policières qui perturberont l’organisation criminelle du ransomware LockBit.

Afin de renforcer davantage la lutte contre les cyberacteurs malveillants, les États-Unis ont également désigné deux personnes impliquées dans LockBit conformément au décret 13694.

Article19.ma