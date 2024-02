Partenariat – Visite au Maroc du Général d’Armée Michael Langley, Commandant du Commandement américain pour l’Afrique “USAFRICOM”

En exécution des Hautes Instructions Royales, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi a reçu, mercredi au siège de cette administration, le Général d’Armée Michael Langley, Commandant du Commandement américain pour l’Afrique “USAFRICOM”, en visite de travail au Royaume du Maroc.

Au cours de cet entretien, qui a eu lieu en présence de l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique accrédité à Rabat, les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant au niveau d’excellence atteint par les relations de coopération militaire, consolidé par les apports de la feuille de route pour le partenariat en matière de défense 2020-2030, indique un communiqué de l’État-Major général des Forces armées Royales (FAR).

Après avoir évoqué les possibilités de renforcer davantage ledit partenariat, ils ont salué les bilans positifs et les liens de collaboration initiés et suivis par le Comité Consultatif de Défense, qui se tient en alternance à Rabat et à Washington, soutenus par l’échange régulier des visites des hauts responsables militaires et politiques des deux pays, rapporte le communiqué.

+ La volonté communes de consolider, à l’avenir, ces relations exemplaires +

En outre, M. Loudyi a mis en exergue l’Initiative Royale visant à transformer la façade atlantique de l’Afrique en un espace de paix, de stabilité et de prospérité partagées, incluant tous les pays de la bande atlantique du continent.

Cette initiative consiste également à faciliter l’accès des pays du Sahel enclavé à l’Océan Atlantique, ce qui est de nature, selon la Vision Royale, à renforcer la coopération Sud-Sud, la sécurité et la paix dans cette région.

Le Général américain a saisi cette occasion pour exprimer son admiration au rôle important joué par le Royaume du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en tant qu’acteur de stabilité et de paix en faveur de l’Afrique, d’après la même source.

Au terme de cette rencontre, les deux responsables ont manifesté l’ambition et la volonté communes de consolider, à l’avenir, ces relations exemplaires.

Aussi, dans la même journée et en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, s’est entretenu, au niveau de l’Etat-Major Général, avec le Général d’Armée Michael Langley, Commandant du Commandement américain pour l’Afrique “USAFRICOM”.

Les entretiens entre l’Inspecteur Général des FAR et le Commandant de l’USAFRICOM ont porté sur les différents volets de la coopération militaire bilatérale et sur la situation sécuritaire régionale, exacerbée par la collusion des groupes terroristes avec les groupes séparatistes et les réseaux actifs dans la migration irrégulière et la traite humaine.

A cette occasion, les deux responsables se sont félicités de l’excellence des relations entre les Forces Armées Royales et les Forces Armées américaines qui se concrétisent à travers des activités de coopération intenses, fréquentes et régulières.

