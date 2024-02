Actualité – Oxfam au Maroc lance son nouveau rapport sur « les champions de l’inflation »

Oxfam au Maroc vient de publié son nouveau rapport sur « les champions de l’inflation », qui se focalise sur les inégalités socioéconomiques et leurs impacts néfastes sur les populations vulnérables d’une façon générale avec une attention particulière aux femmes, les jeunes et à leurs Droits.

Oxfam au Maroc à travers cette étude souhaite « mettre la lumière » sur les secteurs, dont la crise a été une aubaine et grande opportunité économique et qui a permis de gonfler leurs profit et richesse suite à la nature de leurs activités monopolistes, ou anti-concurrentielles, informelles, ou des cadeaux fiscaux etc, affirme-t-on.

+ « L’économie marocaine se trouve à un carrefour critique » +

Ainsi à travers cette étude Oxfam retire le rideau sur l’autre revers de la médaille, sur des secteurs qui ont profité et continue de profiter de cette crise en ciblant principalement trois secteurs à savoir les banques, les hydrocarbures et l’agroalimentaire.

« Dans ces circonstances, l’économie marocaine se trouve à un carrefour critique, où la stabilité et la maîtrise de l’inflation sont nécessaires pour garantir une croissance économique durable », souligne un communiqué rendu public, cette semaine.

Ajoutant que : « Dans ce contexte, des recommandations clés, portant essentiellement sur le renforcement de la concurrence, la transparence totale et immédiate sur les marges nettes des entreprises, l’indexation des bas salaires sur le pouvoir d’achat, l’allégement de la pression fiscales sur les classes moyennes et les classes vulnérables, pourraient guider des politiques de prévention et de lutte contre l’inflation pour rapidement réduire ses effets néfastes sur le plan social et économique: l’effet signal des prix, essentiel à la bonne allocation des biens et services, perd de son efficacité si rien n’y fait; il y aurait alors un risque de baisse de compétitive et une détérioration de la balance commerciale ».

Article19.ma