Forum – Le Maroc a consenti « d’importants efforts » pour promouvoir la justice sociale (OCDE)

Le Maroc a consenti « d’importants efforts » pour promouvoir le travail décent, un des piliers de la justice sociale et ce, en faveur d’un développement économique inclusif et durable, a affirmé, lundi à Rabat, Lamia Kamal-Chaoui, directrice du Centre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes.

« Nous assistons à l’émergence d’un véritable État social au Maroc », a dit Mme Kamal-Chaoui lors d’une session sur « le travail décent et les défis de restructuration et d’intégration économiques », organisée dans le cadre du 8ème Forum parlementaire international sur la justice sociale, tout en saluant les progrès réalisés dans les domaines de la protection sociale et de l’emploi.

Toutefois, au Maroc, comme ailleurs, les politiques et les institutions doivent être adaptées aux mutations technologiques et écologiques dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques, a-t-elle souligné, réaffirmant la disposition de l’OCDE à appuyer les réformes ambitieuses, que le Maroc a engagées, pour une croissance forte et durable et des emplois décents.

+ Bonnes performances macro-économiques du Maroc +

Les dernières perspectives de l’OCDE sur l’économie mondiale soulignent les bonnes performances macro-économiques du Maroc, notamment le rebond de la croissance et la réduction de l’inflation, a-t-elle rappelé, ajoutant que l’intégration économique du Royaume aux nouvelles chaines de valeurs mondiales offre des opportunités, mais représente aussi des défis.

Pour réussir cette intégration, elle a mis l’accent sur la nécessité d’apporter une réponse multidimensionnelle et collaborative qu’elle a déclinée en six pistes d’action : maximiser les retombées des investissements directs étrangers sur les économies locales tout en ajustant les stratégies aux particularités de chaque région, renforcer la compétitivité et la contribution des PME à l’économie locale, développer les compétences et la formation professionnelles au sein des entreprises en adoptant une démarche locale et systémique pour préparer les travailleurs aux compétences de demain, mettre l’accent sur l’entrepreneuriat comme moteur de création d’emplois et de stimulation des exportations, mobiliser et moderniser davantage l’économie sociale et solidaire, et encourager un tourisme durable et bénéfique pour les communautés locales en renforçant la formation, la sécurité de l’emploi et la santé au travail.

Organisé par la Chambre des Conseillers en partenariat avec le Conseil, économique, social et environnemental sous sur le thème « un travail décent en faveur d’un développement durable », ce Forum parlementaire international vise à proposer des approches susceptibles de garantir, sur les plans qualitatif et quantitatif, un travail décent en tant qu’un des fondements de la justice sociale et piliers de l’État social.

Article19.ma