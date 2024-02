La question du Sahara demeure prioritaire dans la relation France – Maroc

L’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, a affirmé, ce vendredi à Casablanca, qu’ »il serait illusoire et irrespectueux de penser pouvoir construire un avenir ensemble avec le Maroc sans clarifier la position de la France sur la question du Sahara dont tout le monde à Paris connait et reconnait le caractère essentiel pour le Royaume, hier, aujourd’hui et demain”.

Il a ajouté que « dans le dialogue que nous avons avec le Maroc, cette question, comme elle l’a été depuis 2007, sera évoquée dans la logique de poursuivre l’intimité et le partenariat dans les années et les décennies à venir ».

Article19.ma