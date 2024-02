Actualité – Le détenu « M.Z » présente une note manuscrite annonçant la suspension de sa grève de la faim (Direction de la prison Al Arjat 1)

La Direction de la prison locale d’Al Arjat 1 a affirmé que le détenu « M.Z » a présenté, vendredi matin, une note manuscrite annonçant la suspension de sa grève de la faim, ajoutant que depuis ce jour et jusqu’au lundi, le concerné prend régulièrement ses repas.

Dans une mise au point en réponse à un communiqué d’une « association qui dit s’activer dans la défense des droits de l’Homme » concernant l’état de santé dudit détenu, la Direction de la prison rappelle avoir publié un communiqué, le vendredi 16 février, affirmant que le concerné a bel et bien mis fin à sa grève de la faim.

+ La Direction de la prison « dénonce toutes les tentatives de désinformation » +

« Ladite association a publié, le 18 février, un communiqué par lequel elle cherchait à induire en erreur l’opinion publique en laissant entendre que le détenu ‘M.Z’ observait toujours une grève de la faim, allant jusqu’à l’exhorter à y mettre fin pour sauver sa vie ! », relève la même source.

La Direction de la prison « dénonce toutes les tentatives de désinformation menées par certaines parties et certains individus ayant pris l’habitude d’instrumentaliser ce genre d’affaires pour servir leurs agendas suspects, perdant ainsi toute crédibilité auprès de l’opinion publique qui n’ajoute plus foi à leurs mensonges répétés et flagrants, et qui, dorénavant, trouve douteuse leur obstination à propager les fausses informations et à inventer des faits qui sont le pur produit de leur imagination », souligne le communiqué.

Article19.ma