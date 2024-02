Crime de guerre – Des militaires israéliens ont envoyé un prisonnier palestinien menotté pour faire évacuer un hospital, puis ils l’ont tué de sang froid, après

Comme des cow-boys. Et pour cause, c’était tôt dans l’après-midi du mardi dernier, lorsqu’un jeune homme vêtu de la tête aux pieds en blanc est arrivé à l’entrée de l’hôpital Nasser à la ville palestinienne Khan Younis, l’un des deux hôpitaux de la ville qui était sous un siège prolongé par l’invasion de l’armée israélienne.

Selon le site américain indépendant, theintercept.com. une foule s’est rassemblée autour, selon Mohammed El Helou, l’un des seuls journalistes palestiniens restants à l’hôpital, le jeune homme menotté a déclaré que l’armée israélienne l’avait envoyé avec un message.

Dans une vidéo prise peu après son arrivée, ses yeux sont grands, étourdis et effrayés à la fois. Il a déclaré aux milliers de personnes qui s’abritaient dans l’établissement : « Sortez de l’hôpital, vous devez sortir de l’hôpital parce qu’ils vont le faire exploser. «

+ Un message de l’armée israélienne +

Quand El Helou s’est réveillé mardi, la nouvelle avait déjà commencé à se répandre dans le complexe médical de Nasser que l’armée israélienne avait émis un ordre d’évacuation de l’installation.

L’armée avait ordonné une évacuation de Khan Younis en janvier alors que son offensive au sol se déplaçait plus au sud, mais de nombreuses personnes, y compris le personnel médical et les patients, n’ont pas pu quitter l’hôpital. L’installation a également été une bouée de sauvetage pour les Palestiniens déplacés avec environ 10 000 personnes qui y ont été abritées.

L’ordre d’évacuation initial a été communiqué directement de l’armée à l’administration de l’hôpital, selon Khaled Al Serr, un médecin travaillant à l’hôpital Nasser. Les Israéliens, a-t-il dit, avaient assuré au personnel « un passage sécurisé par la porte nord de l’hôpital Nasser pour les civils s’ils voulaient évacuer l’hôpital ». Un autre médecin de l’hôpital a posté sur les médias sociaux à propos de l’ordre d’évacuation, mais a dit qu’il ne se sentait pas en sécurité après l’avoir suivi sans une garantie de la Croix-Rouge.

Le même ordre d’évacuation a recommencé à arriver, par d’autres moyens. « Nous avons également été surpris que les bulldozers, il y ait un son qui en provenait », a déclaré El Helou à The Intercept dans un message vocal. « Je pense à travers le bullhorn qui disait : « Sortez, animaux. Sortez, animaux. » El Helou a attrapé l’ordre insultant en vidéo.

+ « Une scène si difficile » +

Le jeune homme était Jamal Abu Al-Ola, selon El Helou. Il avait été à l’hôpital plus tôt, mais l’armée israélienne l’avait par la suite saisie et détenu, et a mis ses mains dans ce qui semble être des poignets noirs en plastique à fermeture éclair.

« Il a dit qu’il avait été soumis à des coups, à l’humiliation et aux abus de la part des soldats », a raconté El Helou.

Après qu’Abu Al-Ola ait passé l’ordre d’évacuation, sa mère, qui était également à l’abri à l’hôpital, l’a supplié de ne pas sortir, mais son fils a dit qu’il devait le faire. Il a dit : « J’ai été menacé, je dois quitter l’hôpital ou cela va mettre tous les civils en danger », se souvient El Helou.

Il est revenu par la porte. Dans une vidéo filmée par Mohammad Salama, le seul autre journaliste à l’hôpital à part El Helou, Abu Al-Ola peut être vu s’éloigner avec une foule de personnes autour avant qu’elles ne s’éloignent et qu’il ne marche dans sa propre direction.

Abu Al-Ola a été tué peu de temps après être sorti de l’hôpital. Selon El Helou, il a été abattu trois fois par un soldat israélien dans la poitrine et l’abdomen alors qu’il était encore à l’intérieur des portes de l’hôpital. Al Serr, le médecin de l’hôpital Nasser, a confirmé le récit du meurtre d’Abu Al-Ola alors qu’il quittait l’hôpital. El Helou a plus tard obtenu des images du cadavre d’Abu Al-Ola dans un sac mortuaire, toujours vêtu en blanc.

« En ce qui concerne l’incident en question, il est en cours de révision », a déclaré un porte-parole des Forces de défense israéliennes dans un courriel reçu après la publication de cette histoire.

« C’était une scène si difficile », a déclaré El Helou. « Je venais de le filmer quand il était vivant, juste plus tôt. »

+ Des cadavres de réfugiés palestiniens +

ABU AL-OLA était l’une des dizaines de personnes qui ont été abattues juste à l’extérieur de l’hôpital ces derniers jours, selon le ministère palestinien de la Santé, deux autres civils ont été tués mardi dans le complexe hospitalier.

Mardi matin, Salama, la journaliste, a posté une vidéo sur Instagram montrant le cadavre de ce qui semblait être un enfant ou un adolescent à l’extérieur de l’hôpital. Dans la vidéo, le corps est immobile et sans vie alors que le son des coups de feu à proximité sonne dans l’air. Selon le ministère de la Santé, sept civils ont été tués lundi dans la cour de l’hôpital, et six autres au cours des deux jours précédents.

« Nous pouvons voir de l’hôpital beaucoup de corps, des cadavres de réfugiés palestiniens qui ont essayé de sortir de l’hôpital ou qui ont essayé de s’abriter dans les camps de réfugiés à l’extérieur de l’hôpital qui se sont fait tirer dessus dans la rue et ont été laissés dans la rue », a déclaré Al Serr. « Nous pouvons voir des chats et des chiens autour de ces corps. »

Le 8 février, Al Serr a publié une vidéo d’un collègue qui, selon lui, a été abattu et blessé par un tireur d’élite alors qu’il travaillait dans la salle d’opération.

L’armée israélienne affirme que le Hamas utilise des hôpitaux à Gaza pour des opérations militaires, mais le personnel médical a nié à plusieurs reprises cette allégation. Au lieu de cela, les médecins ont été consommés en essayant de traiter les patients alors que les fournitures médicales et la nourriture diminuent.

Dimanche, le directeur de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’une demande d’entrée à l’hôpital Nasser avait été rejetée par les Israéliens.

Mercredi matin, les civils avaient commencé à évacuer l’hôpital Nasser avant ce qui devrait être une invasion du complexe. Mohammed Ayman, un médecin à l’hôpital, a déclaré sur les médias sociaux que le personnel médical et les patients qui ne peuvent pas marcher sont toujours à l’hôpital avec peu de ressources, ajoute The Intercept.

