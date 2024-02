People – Forbes dévoile la liste des « 100 femmes d’affaires les plus influentes du Moyen-Orient » pour l’année 2024

Forbes Moyen-Orient a dévoilé dans son numéro de février « 100 femmes d’affaires les plus influentes du Moyen-Orient » pour l’année 2024, de nombreuses histoires inspirantes et ambitieuses, ainsi que des informations précieuses sur différents marchés et secteurs, selon un communiqué.

Ce numéro met en lumière les femmes d’affaires les plus prospères et les plus inspirantes de la région, qui ont un impact sur leurs secteurs grâce à leur leadership avisé et leur engagement à excellence.

Contient également des entretiens exclusifs et inspirants avec Fadela Goblani, présidente de l’ACCA au Moyen-Orient, Nour Sweid, fondatrice et associée directrice de Global Ventures, et Heike Harmgart, directrice exécutive pour la région sud et est de la Méditerranée à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

