Événement – La Galerie Mohamed El Kacimi organise du 21 février au 5 mars l’exposition « Ligne SuD-NorD » à Fès

Le Collectif LA ESPIRAL, l’ACC et l’Institut Cervantes de Fès avec la collaboration de la Galerie Mohamed El Kacimi, organise l’exposition « Ligne SuD-NorD, artistes contemporains transfrontaliers », selon un communiqué.

L’exposition s’ouvrira le mercredi 21 février à 19h00 avec la performance de l’artiste Fred Chemama, FOZ MACHINE.

Cette exposition collective rassemble quatorze artistes, de renommée internationale, en milieu de carrière ou émergents, organisés par Emilio Gallego, artiste et commissaire espagnol né au Maroc, possédant une vaste expérience dans ce type de projets.

+ « M’ZORA CARAVANE » +

Dans l’échantillon, des auteurs appartenant à six pays, tels que Alberto García-Alix (Esp), Aziz El Amrani (Ma), Bibiana Martínez (Esp), Charley Case (Be), Fanny Galera (Esp), Fred Chemama (Fr), Hassan Echair (Ma), Karmit Evenzur (Uk), Monia Touiss (Ma), Najib Cherradi (Nl/Ma), Naoual Bâzzi (Ma), Rachid Ouhnni (Ma), Ro Caminal (Esp), Violeta Caldrés (Esp), qui se connectent à partir de leurs propres techniques et codes, démontrant que l’art est un langage universel nourri et enrichi par la diversité.

Des disciplines telles que la photographie, la sculpture, la céramique contemporaine ou la peinture, présentent ici une proposition qui reflète une réalité actuelle qui existe au-delà des frontières et qui construit un pont symbolique entre le sud et le nord, générant des synergies créatives qui s’encadrent dans un projet plus large, les rencontres « M’ZORA CARAVANE », qui se déroulent depuis 15 ans dans le Cromlech de M’zora et Larache et par lesquelles sont déjà passées des dizaines d’artistes d’origines et de cultures très diverses.

L’exposition, qui parcourt le siège de l’Institut Cervantes à Larache, Tétouan, Marrakech, Rabat, Fès et Nador, bénéficie du soutien et de la collaboration de diverses entités espagnoles et marocaines, telles que l’Institut Cervantes, le Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, l’Ambassade de L’Espagne à Rabat – AECID, l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan, Galerie Mohamed El Kacini ou Wallonie-Bruxelles International.

Article19.ma