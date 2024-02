Énergie renouvelable – Le Maroc va convertir une usine à gaz en utilisation de l’hydrogène vert

Trois organisations collaboreront au Maroc pour développer une solution de production d’électricité décarbonée qui comprend la conversion d’une centrale électrique au gaz pour utiliser de l’hydrogène combustible et la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement pour la production d’hydrogène, rapporte windpowermonthly.com.

Les travaux seront achevés dans le cadre d’un protocole d’accord (MoU) signé par l’entreprise d’électricité gazière de GE Vernova, l’Office national marocain de l’électricité et de l’eau potable (Onee) et Nareva, une société marocaine d’énergie renouvelable.

Le MoU verra les trois collaborer à une étude de faisabilité pour décarboniser la centrale électrique de 99 MW de Onee Laâyoune, qui est alimentée par trois turbines à gaz GE Vernova 6B et fournit une énergie de pointe dans une région où la production d’énergie renouvelable augmente.

+ Décarbonisation complète de la centrale électrique de Laâyoune +

Comme première étape, la collaboration se concentrera sur la conversion d’une turbine à gaz en hydrogène, fournissant 100 % d’hydrogène en volume à la turbine à gaz pendant les périodes de demande de pointe. Les résultats de l’évaluation peuvent ouvrir la voie à l’intégration à grande échelle des turbines à gaz avec de l’hydrogène vert, dans le but de parvenir à une décarbonisation complète de la centrale électrique de Laâyoune.

Abderrahim El Hafidi, directeur général de l’ONEE, a déclaré que le projet pilote aiderait le Maroc à avancer sur la voie de la décarbonisation de son secteur de l’électricité.

« Cet accord constitue une étape importante pour ouvrir la voie à l’accélération de l’intégration de l’hydrogène dans le mix énergétique national, à aider le pays à devenir moins dépendant de l’énergie conventionnelle et à réduire les émissions de carbone associées aux activités de production d’électricité », a-t-il déclaré.

Nareva revendique une valeur de 2 GW d’actifs renouvelables dans l’exploitation, la construction et le développement. Sa filiale EEM travaille sur le projet éolien Tarfaya de 850 MW développé par Engie et Onee, qui comprend cinq parcs éoliens dans les districts marocains de Midelt, Tiskrad, Tanger, Jbel Lahdid et Boujdour.

Article19.ma