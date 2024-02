Israël n’aurait pas réussi à convaincre le Maroc de jouer « un rôle de médiation » dans la crise de Gaza (Média)

Israël n’aurait pas réussi à convaincre le Maroc de jouer un rôle dans la guerre de Gaza, y compris “une médiation” concernant la libération des israéliens détenus par des factions de résistance palestiniennes là-bas, selon le site d’information middleeastmonitor.com.

Israël voit le Maroc comme un « acteur positif dans la région », et aimerait qu’il prenne un rôle de premier plan en ce qui concerne Gaza, y compris les efforts pour libérer les captifs israéliens, certains d’entre eux sont des juifs d’origine marocaine, ainsi que dans la question de l’aide humanitaire et ce qu’Israël appelle le « jour après » de la guerre dans la bande de Gaza, a rapporté la station de radio hébraïque Kan Reshet Bet, selon the Monitor.

Il est à noter que depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza, le Maroc a été témoin de manifestations populaires massives contre Israël et en solidarité avec Gaza.

À Rabat, il n’y a pas eu de commentaire officiel à ce sujet.

