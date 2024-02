Focus – Approvisionnement – Relier les points entre le Maroc et le sud de l’Europe (Maersk)

Un récent livre blanc sur l’approvisionnement a révélé que plus de 64 % des entreprises européennes ont changé leur approche de base, à la suite de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Les arguments en faveur du changement des emplacements d’approvisionnement pour ceux qui sont plus proches des marchés finaux vont au-delà du simple raccourcissement des chaînes d’approvisionnement et comprennent une flexibilité accrue et une limitation de la dépendance à l’égard de la source unique de matériaux, selon le site maersk.com.

À la lumière de l’évolution des décisions d’approvisionnement, le Maroc, situé à la périphérie de l’UE, est considéré comme un lieu d’approvisionnement alternatif par 4 % des entreprises européennes. Aujourd’hui, le Maroc est le troisième pays africain par part des exportations vers l’UE, mais maintient un déficit commercial avec un total de 71,51 milliards de dollars dans les importations et 41,15 milliards de dollars américains dans les exportations en 2022.

Dans cet article, Maersk explique dans les détails des opportunités que le Maroc présente pour les entreprises européennes, ainsi que sur les développements les plus récents qui facilitent ces opportunités.

+ Une destination d’approvisionnement potentielle +

Dans le paysage du commerce mondial, le Maroc est en passe de devenir un centre stratégique de l’Afrique du Nord, occupant actuellement la 5e position parmi les Pays africains par PIB en 2022. Le pays a fait des progrès depuis le ralentissement économique de 2016 en partie en rais aux faibles coûts de main-d’œuvre du pays et à une approche axée sur le marché, ce qui devrait conduire à une augmentation du PIB de 4,8 %d’ici 2026.

Alors que le Maroc ne représente que 1 % du commerce total de l’UE en marchandises, 56 % des exportations du pays trouvent leur destination au sein de l’UE. La diversité demarchandises exportéesva des fabricants aux produits agricoles et aux carburants, faisant du Maroc une destination d’approvisionnement potentielle pour plusieurs industries européennes à la recherche de partenaires rentables plus proches de chez eux.

Et tandis que l’UE et le Maroc ont établi une zone de libre-échange il y a plus de deux décennies, le commerce entre les deux pourrait s’étendre dans les années à venir. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement en raison du Covid-19, de l’environnement géopolitique et des tendances de récession ont conduit les pays africains à grimper plus haut sur la liste des marchés émergents pour de nombreuses entreprises, en particulier en raison des accords de libre-échange à travers le continent.

« Nous avons vu la tendance du nearshoring se poursuivre, et les entreprises européennes montrent une volonté croissante de commercer avec le Maroc et d’autres pays africains. Le nombre de camions traversant du Maroc vers l’Espagne et la France a atteint une croissance à deux chiffres, et les services de ferry actuels n’ont pas pu soutenir cette croissance, ce qui a entraîné des congestions, une pression accrue sur le marché du travail pour les camionneurs et des émissions de carbone plus élevées pour les entreprises. Il y avait un grand chaînon manquant qui relierait ces pays en ligne avec la croissance du commerce », déclare Emilio de la Cruz, Directeur général de l’Europe du Sud-Ouest chez Maersk.

+ Rapprocher l’Europe et le Maroc +

Comme plus 96 % de tous les échanges internationaux au Maroc se produit au-dessus de la mer, et le pays abrite également le port de Tanger Med, le deuxième plus grand port à conteneurs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le transport maritime a toujours été crucial pour relier le pays à des destinations en Europe. Et bien que le pays indice de performance logistique de 2,54 montre qu’il y a encore des chemins à parcourir, en particulier en ce qui concerne la connectivité intérieure, l’infrastructure existante offre la possibilité de relier le sud du pays à son port au nord.

« Nous voulions trouver des synergies au sein du réseau actuel et de nos clients actuels et identifier où nous pouvons ajouter la pièce manquante, et c’est ainsi que nous avons développé notre solution Morocco Bridge », d’après Emilio de la Cruz, Directeur général de l’Europe du Sud-Ouest chez Maersk.

La nouvelle solution Morocco Bridge est un service multimodal qui relie le Maroc à l’Espagne et au reste de l’Europe. La nouvelle solution combine le transport ferroviaire et par camion à travers le Maroc, avec une navette maritime de Tanger à Algésir trois fois par semaine, et d’autres solutions multimodales sur le continent. La nouvelle voie vise à favoriser la croissance du commerce entre le Maroc et l’UE en réduisant les congestions et l’empreinte carbone, sans sacrifier la vitesse de mise sur le marché.

« Nos clients qui font des affaires entre l’UE et le Maroc travaillent dans des industries spécialisées avec des délais serrés et des délais courts, et notre solution devait refléter cela – nous devions passer des jours de conversation aux heures », souligne Emilio de la Cruz, Directeur général de l’Europe du Sud-Ouest chez Maersk.

Outre l’investissement dans la navette maritime à courte distance, Maersk a récemment lancé une nouvelle offre ferroviaire entre Barcelone et le sud de la France et continue d’investir dans des équipements spéciaux qui aideront à refléter la capacité et les besoins du flux continental de fret.

« Notre objectif est de travailler au sein de l’infrastructure existante pour relier les points et mieux connecter non seulement le Maroc et l’Espagne, mais aussi le reste de l’Europe du Sud », affirme Emilio de la Cruz, Directeur général de l’Europe du Sud-Ouest chez Maersk.

