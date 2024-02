Libertés – La journaliste Hanane Bakour condamnée et le youtubeur Mohamed Reda Taoujni en détention

Un nouveau coup de tournevis. Et pour cause, le youtubeur controversé, Mohamed Reda Taoujni a été incarcéré à la prison d’Ait Melloul, suite à une décision rendue par le vice-procureur du tribunal d’Agadir, au même moment où la journaliste Hanane Bakour, directrice de publication du site « The Voice » a été condamné à un mois de prison avec sursis, selon le journal casablancais Maroc Hebdo.

Suite à plusieurs accusations portées contre le YouTubeur Mohamed Reda Taoujni, notamment l’usurpation d’identité dans une profession légalement encadrée, l’outrage à un fonctionnaire public, ainsi que la publication et la propagation d’informations mensongères et diffamatoires pouvant porter atteinte à l’intimité et à la réputation d’autrui.

Il est à noter que Taoujni est également reproché pour avoir filmé et diffusé sans autorisation les images d’un individu.

+ Critique de l’élection de M’Barka Bouaida +

Également la Chambre correctionnelle de Salé a condamné le 12 février, Hanane Bakour, directrice de publication du site « The Voice », à un mois de prison avec sursis et à une amende de 5 000 dirhams, plus un dirham symbolique de dommages-intérêts au profit du Rassemblement National des Indépendants (RNI), selon la même source.

Cette décision judiciaire fait suite à une plainte du RNI en relation avec des accusations de diffamation, dénonciation mensongère, et atteinte à la vie privée, parmi d’autres.

L’affaire a débuté après que Mme Bakour a publiquement critiqué, via un post sur Facebook, l’élection de M’Barka Bouaida comme présidente du Conseil de la région de Guelmim-Oued Noun.

Dans son message, Bakour s’interrogeait sur la décision de Bouaida de procéder au vote dans un contexte où un de ses collègues, Abdelouahab Belfkih, ex-secrétaire régional du Parti Authenticité et Modernité (PAM) dans cette région, était gravement blessé et hospitalisé, décédant plus tard en septembre 2021.

Avec une carrière de journaliste s’étendant sur plus de 17 ans, Mme Bakour a contribué à diverses publications nationales, dont Akhbar Al Yaoum, Al Massae, et Al Jarida Al Oukhra, et a occupé le poste de rédactrice en chef du site alyaoum24.com jusqu’en 2021.

Pour rappel, au Maroc, trois journalistes et un ancien ministre des droits de l’homme purgent déjà des peines de prison allant de 3 à 15 ans de prison ferme, et ce pour divers chefs d’inculpation…

Article19.ma