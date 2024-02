Technologie – L’IA ne remplacera pas les humains de sitôt (expert)

L’intelligence artificielle (IA) ne remplacera pas de sitôt les humains dans la gestion, l’analyse et la direction des activités économiques, a affirmé le vice-président et scientifique en chef de l’IA auprès de Meta, Dr. Yann LeCun.

S’exprimant au cours du deuxième jour du Sommet mondial des gouvernements (SMG) 2024, lors d’une séance plénière intitulée « L’IA nous mènera-t-elle à notre perte ? », LeCun a expliqué que les experts et les scientifiques de l’IA ont encore besoin de beaucoup de temps pour mettre au point des paramètres techniques capables de rivaliser avec l’esprit humain.

+ Les plus hauts niveaux de sécurité et d’efficacité +

À l’heure actuelle, les capacités cognitives de l’IA sont moins sophistiquées que celles des chats et des chiens, loin d’atteindre la cognition et l’intelligence humaines, a-t-il ajouté.

M. LeCun a précisé que les systèmes d’IA n’ont pas les capacités administratives ou de planification que possède l’esprit humain, ni la vitesse ou la précision temporelle nécessaires pour analyser et gérer des questions complexes.

Ces capacités, a-t-il noté, sont des éléments essentiels à la création d’un esprit scientifique, critique et analytique, et sont encore largement absentes du domaine technologique.

Le lauréat du prix Turing a souligné la nécessité de produire des systèmes d’IA présentant les plus hauts niveaux de sécurité et d’efficacité, capables de participer au fonctionnement, au développement et à l’amélioration de l’efficacité de tous les appareils les plus utilisés dans le monde, tels que les téléphones et les ordinateurs portables, ainsi que des différents modes de transport.

Article19.ma