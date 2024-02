Analyse – La « crise de la soif » est-elle imminente au Maroc (Carnegie)

Alerte. Le taux moyen de remplissage des barrages du Royaume du Maroc dans ses neuf bassins est à 23,17 %, soit une baisse de près de huit pour cent, soit plus de 1,3 milliard de mètres cubes d’eau par rapport à la même période l’année dernière.

Selon une analyse, signée Soukina Nait Al-Rayes, publié sur carnegieendowment.org, les données officielles révèlent un déficit dans plusieurs bassins hydrographiques, avec d’importantes disparités entre les barrages dans les régions du nord et du sud du Royaume, selon la Direction générale de l’eau au sein du ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Le bassin d’Oum Er-Rbia a enregistré le taux de remplissage le plus bas avec 8 %, suivi du bassin de Souss Massa à 14 % et du bassin de Draa Oued Noun à 15 %. Inversement, les pourcentages les plus élevés ont été enregistrés dans le bassin de Loukos à 56 %, à Sebou à 49 % et à Tensift à 40 %.

Plusieurs facteurs influencent la rareté de l’eau du pays. Les précipitations moyennes sont tombées à leurs niveaux les plus bas depuis les années 1970, avec seulement 21 millimètres au cours des trois derniers mois. Cela a coïncidé avec des vagues de chaleur implacables qui augmentent l’évaporation et, en plus de l’accumulation de boue dans les barrages, entraînent une perte de dizaines de millions de mètres cubes d’eau chaque année.

De plus, les pratiques et les politiques humaines, y compris la culture de cultures à forte intensité d’eau, telles que les pastèques et les avocats, ainsi que les comportements de gaspillage, exacerbent davantage la pression sur les ressources en eau.

+ Sonnettes d’alarme +

Récemment, le gouvernement Akhannouch a tiré la sonnette d’alarme au sujet de la crise de l’eau. En décembre, Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, a souligné la gravité de la situation lorsqu’il a noté que le pays est confronté à un niveau de sécheresse sans précédent. Baraka a souligné que ces conditions persistent depuis cinq ans, les trois derniers mois indiquant la probabilité d’une autre année sèche à venir.

De même, le 26 décembre 2023, le ministère de l’Intérieur a envoyé une lettre aux gouverneurs, aux employés et aux autorités locales, les avertissant des conséquences potentielles de la diminution des précipitations et des niveaux de barrages extrêmement bas, et les exhortant à mettre en œuvre des mesures strictes pour rationner l’utilisation des ressources naturelles en eau.

Dans le cadre de ces mesures, le ministère a suggéré de sensibiliser le public à la gravité de la situation de l’eau, d’accroître les efforts pour détecter et réparer les fuites dans les pipelines de production et de distribution, et de prendre des mesures pour lutter contre diverses formes de fraude dans l’exploitation des ressources en eau, telles que les connexions non autorisées et l’utilisation abusive des conduites d’eau.

En outre, le ministère a imposé des restrictions sur l’arrosage des parcs publics et des espaces verts ainsi que sur le nettoyage des routes et des espaces publics. Il stipulait également que les piscines publiques et privées ne peuvent être remplies qu’une fois par an.

+ Efficacité limitée +

Les mesures prises jusqu’à présent ont montré une efficacité limitée, et la crise de l’eau continue d’atteindre des niveaux alarmants. Pour faire face à cette crise, les technologies de recyclage et de traitement de l’eau devraient être intégrées à l’agriculture, à l’industrie et à la maintenance des espaces verts, les agriculteurs doivent adopter des techniques d’irrigation modernes et être encouragés à adopter des pratiques durables qui peuvent les aider à rationaliser l’utilisation de l’eau.

En outre, il est nécessaire d’investir dans la recherche scientifique sur les technologies de dessalement de l’eau de mer et les systèmes d’irrigation innovants. L’accélération des projets de dessalement de l’eau de mer est essentielle pour assurer l’accès à l’eau potable pour les communautés côtières.

La lutte contre le gaspillage de l’eau au Maroc nécessite un effort collectif pour sensibiliser à l’importance de pratiques de consommation d’eau responsable. Cela impliquera une coopération entre le gouvernement, les citoyens, les associations et toutes les autres parties prenantes pour assurer des pratiques durables d’utilisation et de gestion de l’eau, et pour répondre aux besoins de tous les Marocains. (Carnegie)

Article19.ma