Appel – Nabyl Lahlou rêve d’un « Boulevard Bensaid Aït Idder » à la place de l’avenue de France à Rabat

« Le grand sage, l’immense résistant et combattant, Mohamed Bensaid Aït Idder, l’homme, vient de nous quitter pour monter au paradis retrouver tous les bénis de Dieu qui prirent les armes et luttèrent jusqu’à leur mort pour la liberté et l’Indépendance de notre pays, le Maroc. »

Bensaid Ait Idder doit rester dans la mémoire des jeunes générations qui doivent s’imprégner de principes moraux et de sacrifices, au lieu d’accepter d’être les esclaves de Tik-Tok et de la déshumanisation.

Je souhaite, personnellement, que le Conseil municipal de Rabat opte, en toute liberté et indépendance, pour débaptiser l’avenue de France à Rabat et lui donner le nom de Mohamed Bensaid Aït Idder.

Taxi! Boulevard Mohamed Bensaid Aït Idder, s’il vous plaît !

Par Naby Lahlou

Article19.ma