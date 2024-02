Transport aérien – Air Arabia Maroc relie Rabat à 5 villes européennes, à partir de mai prochain

Le transporteur low cost Air Arabia Maroc va bientôt lancer de nouveaux vols directs depuis sa dernière base aéroportuaire à Rabat vers 5 destinations européennes, dont Paris et Bruxelles.

À partir du 1er mai 2024, les passagers pourront profiter de voyages pratiques entre l’aéroport de Rabat-Salé et des villes enchanteresses à travers l’Europe, notamment Barcelone, Bruxelles, Bâle, Paris et Istanbul, lit-on dans un communiqué rendu public depuis lundi.

L’aéroport de Rabat-Salé est le septième aéroport de base pour Air Arabia Maroc, après l’établissement récent de la base de Tétouan le mois dernier. En plus de Rabat et de Tétouan, la compagnie aérienne exploite des vols directs depuis Casablanca, Nador, Oujda, Fès et Tanger, offrant aux passagers un large réseau d’options de voyage dans la région, précise le communiqué.

+65 routes à partir des 7 bases au Maroc, avec une flotte moderne d’Airbus A320+

Adel Al Ali, directeur général du groupe Air Arabia, a déclaré : « Nous sommes heureux d’introduire de nouveaux vols directs de Rabat vers cinq villes européennes, renforçant ainsi notre réseau et offrant à nos voyageurs encore plus de choix et de commodité. Le début des opérations depuis la nouvelle base, Rabat, témoigne de notre engagement à améliorer encore la connectivité et à favoriser la croissance économique au Maroc et au-delà ».

L’expansion vers Rabat marque une étape significative pour Air Arabia Maroc, consolidant davantage sa position dans l’industrie de l’aviation. Avec cette initiative stratégique, la compagnie aérienne vise à répondre à la demande croissante d’options de voyage abordables et fiables entre le Maroc et l’Europe.

Air Arabia Maroc continue d’améliorer la connectivité nationale et internationale vers et depuis le Maroc, desservant plus de 65 routes à partir des sept bases au Maroc avec une flotte moderne d’avions Airbus A320, affirme-t-on.

Article19.ma