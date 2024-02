Le Maroc va-t-il opter pour la technologie israélienne en matière de satellites d’observation ?

Selon le média français La Tribune, le Maroc a signé en décembre 2023 un accord avec une entreprise israélienne pour construire le nouveau satellite de surveillance du pays.

Bien que la nouvelle n’ait été ni confirmée ni démentie officiellement, la signature du contrat n’a pas non plus été ratifiée ou réfutée par le gouvernement marocain ; on suppose que le nouveau satellite, destiné à remplacer le satellite Mohammed VI-A, sera fabriqué par Israel Aerospace Industries.

Le gouvernement marocain a déjà fait part de son intention de remplacer les satellites Mohammed VI-A et Mohammed VI-B, fabriqués par le consortium Airbus Defence and Space France et Thales Alenia Space France, par de nouveaux satellites d’observation et de reconnaissance. Une étape stratégique pour renforcer, améliorer et diversifier les capacités de défense aérosol, navale et spatiale des Forces Armées Royales.

À l’heure actuelle, le calendrier du projet ou le coût des satellites sont encore inconnus.

Pour rappel, les deux satellites de fabrication française, en activité depuis quelques années, ont coûté pas moins de 500 millions de dollars .

Article19.ma