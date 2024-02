Maroc / Espagne – M. Hammouchi s’entretient avec le Commissaire général d’information espagnol

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a eu mardi à Rabat, des entretiens avec le Commissaire général d’information espagnol, Eugenio Pereiro Blanco, actuellement en visite de travail dans le Royaume à la tête d’une importante délégation sécuritaire.

Cette entrevue s’inscrit dans le sillage des rencontres bilatérales tenues entre les responsables des services sécuritaires et de renseignement des Royaumes du Maroc et d’Espagne, dans le but d’examiner les moyens de développer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines sécuritaires, indique la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) dans un communiqué.

La rencontre constitue également une nouvelle opportunité, pour les deux parties, pour faire le point sur les relations de coopération distinguée en matière de sécurité, échanger sur un ensemble de questions d’intérêt commun, outre le suivi et la prévention des dangers et défis émergents dans le but d’y faire face, ajoute la même source.

Ces entretiens reflètent, de nouveau, la haute importance et le niveau avancé de la coopération bilatérale entre les services de sécurité marocains et espagnols, qui s’appuie sur la profondeur du partenariat stratégique liant les deux pays, conclut le communiqué.

Article19.ma