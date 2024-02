Palestine – M. Bourita réitère au secrétaire général du Comité exécutif de l’OLP le rejet du Maroc des attaques ciblant Rafah et alerte sur les conséquences humanitaires catastrophiques (MAEC)

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, a reçu, le 12 février 2024, un appel téléphonique de la part du Secrétaire général du Comité exécutif de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), M. Hussein Al-Sheikh, sur les derniers développements dans la région, à la lumière des attaques continues d’Israël contre la bande de Gaza.

À cette occasion, le ministre a réitéré la position constante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en tant que Président du Comité Al-Qods, sur la nécessité d’un arrêt immédiat et durable de la guerre israélienne contre Gaza, et de permettre aux Palestiniens de la région de recevoir l’aide humanitaire d’urgence de manière sécurisée et sans obstacles, ainsi que de créer une perspective politique pour la question palestinienne, permettant la mise en œuvre de la solution à deux États.

Le ministre a souligné que le Royaume du Maroc suit avec une grande inquiétude les déclarations de certains responsables israéliens concernant leurs plans de poursuivre les attaques contre Gaza, exprimant leur intention de cibler et de pénétrer la ville de Rafah, avec les conséquences humanitaires catastrophiques que cela pourrait entraîner.

Le ministre a également souligné le rejet catégorique du Maroc de toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens et la nécessité de leur fournir une protection en vertu du droit international et du droit international humanitaire.

