Polémique – Le candidat travailliste anglais Azhar Ali a-t-il eu tort de dire qu’« Israël a autorisé l’attaque du 7 octobre » ?

Controverse. Les remarques faites par le candidat travailliste à l’élection partielle à Rochdale en Angleterre, Azhar Ali ont été qualifiées de « déformées » et de « honteuses » par la communauté juive, qui craint qu’elles puissent alimenter davantage l’hostilité, mais avec la date limite pour les nominations, il est trop tard pour que le parti ne le remplace.

Le candidat travailliste à l’élection partielle à Rochdale avait « complètement tort » de dire qu’Israël a délibérément permis au massacre du 7 octobre de lui donner le « feu vert » pour envahir Gaza, a déclaré le coordinateur de campagne britannique du parti, selon la chaîne Sky News.

S’adressant à Sky News’ Sunday Morning With Trevor Phillips, le frontbenker principal de l’ombre Pat McFadden a souligné qu’Azhar Ali avait présenté des excuses et une rétractation complètes et espérait qu’il « en tirerait une bonne leçon ». M. Ali avait également critiqué le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer pour son approche du conflit israélo-Hamas.

Il est à rappeler que M. Ali, un ancien conseiller du gouvernement qui a été fait OBE en 2020 pour la fonction publique, a été sélectionné le mois dernier pour contester le sondage, causé par le décès de Sir Tony Lloyd.

La querelle a éclaté après que les commentaires du conseiller du comté de Lancashire aient été publiés par le journal The Mail On Sunday. Ses remarques ont été qualifiées de « honteuses » par la communauté juive, qui craint qu’elles ne puissent alimenter davantage l’hostilité à son égard.

Il sera également saisie par les opposants politiques comme preuve que Sir Keir n’a pas réussi à changer le travail depuis Jeremy Corbyn, lorsque le parti a été impliqué dans une controverse sur l’antisémitisme.

+ M. Ali : « Ils ont délibérément enlevé la sécurité… » +

M. McFadden a dit de M. Ali : « Ses commentaires étaient complètement erronés. Il n’aurait jamais dû dire quelque chose comme ça. Il a présenté des excuses et une rétractation complètes et j’espère qu’il en tirera une bonne leçon parce qu’il n’aurait jamais dû dire quelque chose comme ça en premier lieu. J’espère qu’il en tirera une bonne leçon »

M. Ali a fait ses commentaires lors d’une réunion du Parti travailliste du Lancashire à la suite de l’attaque du 7 octobre, où il a affirmé que le gouvernement israélien avait retiré sa sécurité frontalière pour permettre l’attaque du Hamas.

Il a dit : « Les Égyptiens disent qu’ils ont averti Israël dix jours plus tôt… Les Américains les ont avertis un jour avant [que] il se passait quelque chose… Ils ont délibérément enlevé la sécurité, ils ont permis… ce massacre qui leur donne le feu vert pour faire ce qu’ils veulent (à Gaza). »

Après que quelqu’un ait suggéré que Sir Keir était « tenu en haute estime », M. Ali a répondu : « Puis-je ne pas être d’accord avec vous… Beaucoup de députés à qui j’ai parlé, des députés non musulmans, estiment que sur cette question, il a perdu la confiance du parti parlementaire.

Après que ses remarques aient été rendues publiques, M. Ali, sous pression, a fait amende honorable et déclaré : « Je m’excuse sans réserve auprès de la communauté juive… »

Article19.ma