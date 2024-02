Nécrologie – L’homme d’affaires tangerois Abdelali Abdelmoula n’est plus

Né en 1948 à El Jadida, Abdelali Abdelmoula, l’homme d’affaires et ancien parlementaire de Sidi-Kacem a rendu l’âme, vendredi 9 février 2024, selon le site Lakome 2.

L’homme autodidacte et symbole du transport maritime au Maroc, fonda au début des années quatre-vingt sa société “Comarit ” l’une des compagnies maritimes les plus prospères reliant le Maroc à l’Espagne et plusieurs destinations à travers le monde, avant sa faillite 30 plus tard.

En revanche, si la mer et ses vagues ont rendu justice à Abdelmoula, en étant choisi par la Norvège comme consul honoraire à Tanger la capitale du Boughaz, la politique lui a joué des tours et a fini par détruire son entreprise et ses ambitions avec, rappelle la même source.

Pour, Abdelmoula a été élu à la ville de Tanger au titre du parti du progrès et du socialisme (PPS), avant de rejoindre le parti Authenticité et Modernité “PAM”, et soutenir la candidature de son fils Samir au nom du même parti, pour occuper le poste de Maire de la ville du Détroit. Toutefois, les deux hommes politiques finiront par quitter le PAM pour rejoindre le parti de justice et de développement PJD.

Un fine, c’est là où ont commencé leurs problèmes affectant ainsi leur propre entreprise de transport maritime avant de faire faillite, surtout face aux refus catégorique des banques de leur accorder les fonds nécessaires afin de sortir de la crise, ajoute la même source.

Article19.ma