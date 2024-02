Verbatim – Ouhabi s’indigne du « discours populiste creux » que véhiculent les réseaux sociaux au Maroc à cause de « l’absence d’un débat politique rationnel »

Lors de son discours fleuve d’ouverture à l’occasion de la tenue du 5ème Congrès national du PAM à Bouznika, ce vendredi 9 février, le secrétaire général sortant du PAM a abordé un certains nombre de thématiques, notamment la question des réseaux sociaux et leur impact négatif sur le débat sur la scène politique au Maroc.

Extraits du discours :

– – « Chères militantes, chers militants, Nous nous réunissons aujourd’hui à une étape cruciale de notre parcours politique, à un moment historique où notre parti s’engage pleinement dans la construction d’une formation démocratique moderne, solidement enracinée et porteuse des espoirs de la population marocaine. Nous aspirons à répondre aux aspirations de nos concitoyennes et concitoyens pour le progrès et la prospérité, ainsi qu’à la réalisation d’un développement global qui positionne notre patrie parmi les grandes nations, sous la sage direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste.

– – La tenue du 5ème Congrès national de notre parti à la date prévue est le résultat tangible des efforts conjoints de toutes les femmes et tous les hommes engagés sous la bannière du PAM, déterminés à perpétuer l’héritage du parti démocratique initié par nos premiers pionniers. À ces visionnaires revient le mérite d’avoir créé et maintenu le parti dans des circonstances politiques et culturelles difficiles. Malgré ces défis, ils ont su concevoir l’idée Pamiste, alliant modernité et démocratie, et ont tracé une voie unique pour la lutte politique, tant au sein des institutions constitutionnelles qu’au sein de la société marocaine. Cette voie se caractérise par la modernisation et la démocratisation, tout en préservant l’identité culturelle et politique de notre pays, renforçant ainsi la légitimité historique du Royaume du Maroc, fondement essentiel pour réaliser le développement tant convoité.

– – En célébrant ce cinquième congrès national, entourés de militantes et militants issus de diverses régions du Maroc, représentant une mosaïque sociale et culturelle, des jeunes, des femmes et des hommes, il est essentiel que nous exprimions notre respect, notre appréciation et notre reconnaissance envers les sacrifices et les efforts des pionniers de notre parti, le Parti de l’Authenticité et de la Modernité. Ces hommes et femmes ont surmonté les défis initiaux, accumulant une expérience précieuse. Aujourd’hui, grâce à la générosité de générations successives, notre parti est devenu un acteur incontournable sur la scène politique marocaine, constituant un pilier solide au service des enjeux nationaux et soutenant notre intégrité territoriale.