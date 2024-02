Transport aérien – Classement des compagnies aériennes les plus sûres au monde

Les compagnies low cost débarquent de plus en plus dans les aéroports, au grand dam des grandes compagnies, Ryanair, Air France, Volotea, Emirates, parmi toutes ces compagnies aériennes, voici les plus sûres au monde, d’après capital.fr

Le site de notation Airline Ratings, relayé par Air Journal, a publié un classement des compagnies aériennes les plus sûres pour 2024 parmi les 385 compagnies traditionnelles.

+ 11 paramètres +

Pour établir ce palmarès, les experts ont pris en compte 11 paramètres : les incidents de sécurité graves, les accidents mortels récents, les audits des organismes directeurs de l’aviation, l’âge de la flotte et la formation des pilotes, entre autres.

Le titre de la compagnie aérienne la plus sûre au monde revient à Air New Zealand. La compagnie aérienne néo-zélandaise a décroché la première place grâce à sa «ferme concentration sur la sécurité». «Elle a excellé dans le large spectre de la sécurité, sans jamais perdre de vue le moindre détail», déclare Geoffrey Thomas, rédacteur en chef du site de notation.

Avec ses membres d’équipages expérimentés, Air New Zealand «opère dans certains des environnements météorologiques les plus difficiles qui mettent à l’épreuve les compétences des pilotes.

Par exemple, Wellington est l’un des aéroports les plus venteux au monde, tandis que Queenstown représente un énorme défi de navigation», poursuit le rédacteur en chef.

+ Air France se classe 23e +

Le top 25 des compagnies aériennes les plus sûres est donc : Qantas, Virgin Australia, Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates, All Nippon Airways, Finnair, Cathay Pacific, Alaska Airlines, SAS, Korean Air, Singapore Airlines, EVA Air, British Airways, Turkish Airlines, TAP Air Portugal , Lufthansa Group, KLM, Japan Airlines, Hawaiian Airlines, American Airlines. La compagnie Air France se classe tout de même 23ᵉ, suivie d’Air Canada et de United Airlines.

Concernant les compagnies low cost les plus sûres, mais qui peuvent faire peur aux plus anxieux, Airline Ratings a également établi son top 20.

Dans l’ordre : Jetstar, EasyJet, Ryanair, Wizz Air, Norvegian, Frontier Airlines, Vueling, Vietjet, Southwest Airlines, Volaris, flydubai, AirAsia Group, Cebu Pacifique, Sun Country, Spirit Airlines, Westjet, JetBlue Airways, Air Arabia, Indigo et, enfin, Eurowings.

